В Беларуси начались испытания транспорта, способного достигать скорости 500 км/ч 9 3.10.2019, 22:54

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Анатолий Эдуардович Юницкий и высокоскоростной юнибус

Он в пять раз дешевле своих железнодорожных или авиасобратьев.

В Беларуси начались испытания высокоскоростного транспортного средства SkyWay, способного достигать скорости 500 км/ч. Струнный транспорт SkyWay — инновационная разработка белорусских инженеров из компании «Струнные технологии», трудящихся под руководством Анатолия Юницкого. От существующих ныне решений в области грузовых и пассажирских перевозок новинка отличается экологичностью, безопасностью, комфортом и значительно более низкой ценой. А еще тем, что движется струнный транспорт не по земле, а по особым легким и прочным эстакадам, пишет officelife.media.

Чтобы развивать такую инфраструктуру, не нужно расширять существующие автомобильные дороги, выделять отдельные полосы под общественный транспорт и т. п. Новые коммуникации будут воздвигнуты над уже построенными.

Пассажирские и грузовые модули могут передвигаться над улицами городов, над полями и лесами в пригороде. Это позволяет экономить пространство и обеспечивать безопасность дорожного движения. SkyWay не столкнется с автомобилями, пешеходами или другими объектами, т. к. находится на другом уровне. А для экологии такой способ передвижения — это возможность сохранить нетронутыми естественные экосистемы.

Нет земляной насыпи, нарушающей гидрологию, нет продуктов износа шин и асфальта (колеса у юнибусов железные и катятся они по железным рельсам), все работает на экологически чистой электроэнергии. Скорости обещают до 150 км/ч в городе и до 500 км/ч на междугородних маршрутах.

В настоящее время действующие образцы струнных транспортных систем представлены в ЭкоТехноПарке — центре инновационных разработок, демонстрации, испытаний, производства, сертификации и последующего совершенствования технологии SkyWay. Здесь постоянно работают над созданием новых поколений транспортно-инфраструктурных комплексов, развивают экологическое земледелие и строительство. Центр находится недалеко от Минска. И именно здесь, в ЭкоТехноПарке, разгоняли до 100 км/ч городские юнибусы. Наверняка специалисты достигли бы заявленного потолка, если бы построенные тестовые трассы не имели ограничений по длине. Наиболее протяженная из пяти существующих — около 1 км.

Высокоскоростной транспорт — самый амбициозный проект ЗАО «Струнные технологии». Красивый, обтекаемый, футуристичный, обладающий уникальными аэродинамическими характеристиками. Сегодня он стал еще ближе к запуску в серийное производство. И мы не можем не рассказать вам об этом.

Этот юнибус впервые показали в Берлине на выставке InnoTrans 2018, где он привлек внимание большого количества гостей. Еще бы! Способный разгоняться до 500 км/ч и обеспечивать высокий пассажиропоток, он в 5 раз дешевле своих железнодорожных или авиасобратьев.

Многие гадали, почему после такого успеха компания затаилась. И вот пришло время раскрыть карты. В ЗАО «Струнные технологии» готовились к испытаниям. Модернизировали поверхность качения на ферменной эстакаде и изготавливали мул. Мул в нашем случае — это никак не помесь осла с кобылой, а транспорт «для решения проблем». Он в точности повторяет внешний вид и все узлы юнибуса, но в нем обеспечен быстрый и прямой доступ ко всем элементам. Потому что на муле должны следить за тем, какие могут потребоваться программные или технические доработки. На каких этапах они возникают. В результате исследователи определят «узкие места», пути их усовершенствования и спрогнозируют сроки проведения технического обслуживания. Когда все вопросы будут решены, транспорт можно запускать в серийное производство.

Уже сейчас юнибус может похвастаться особой ходовой системой. Она обеспечивает плавность передвижения и высокую скорость при малом динамическом ходе. Чтобы это доказать, необходимо еще провести стендовые испытания. Они начнутся, когда будет готов специальный роликовый стенд. Он позволит тестовому образцу развить скорость до 500 км/ч.

На «ЭкоФесте-2019» гости смогли воочию увидеть как самого мула в работе, так и полноценный юнибус, который побывал в Берлине. Разумеется, скорости даже 100 км/ч показано не было из соображений безопасности, но 20 км/ч продемонстрировали. И это только первые шаги.

Транспорт будущего: сначала в ОАЭ, затем во всем мире

«ЭкоФест» — ежегодное отчетное мероприятие, которое проходит в ЭкоТехноПарке. Оно собирает около 5 тыс. человек из более чем 50 стран. Всех их объединяет интерес к развитию инновационного транспорта, улучшению экологической обстановки и будущему планеты.

Тем временем в Арабских Эмиратах, где транспортные системы SkyWay включены в официальный план инфраструктурного развития, намечено строительство уже не тестовых, а полноценных трасс для перевозки пассажиров. В ОАЭ планируется продемонстрировать еще одну модель высокоскоростного транспорта. Тот юнибус, который был представлен 17 августа на «ЭкоФесте», — своего рода «семейный минивэн». Наряду с ним по струнным дорогам Ближнего Востока будут бегать 20-местные юнибусы с проходом по центру и даже санузлом. Именно такие транспортные средства сейчас уже проектируются в компании «Струнные технологии». По аналогии с существующей моделью их можно будет сравнить с «рейсовыми автобусами».

Помимо этого, в планах компании расширение модельного ряда для обеспечения перевозок в рамках глобальной транспортно-информационной сети, основанной на системах SkyWay. Создание такой сети — прокладка струнных дорог к каждому городу и каждому дому — является задачей белорусской компании, уверенно движущейся вперед со все возрастающей скоростью.