«Диктатуре — баста!»: яркий пикет «Европейской Беларуси» в центре Минска 2 30.10.2019, 8:11

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Сотни человек поддержали социальную акцию на столичном проспекте Независимости.

Вечером 29 октября активисты «Европейской Беларуси» провели предвыборный пикет в центре Минска. На перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина развернули флаги с «Погоней» и символикой ЕС, а также транспаранты «Колхозной диктатуре — баста!», сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Пикет был посвящен социальным проблемам. Активисты требовали повысить зарплаты и пенсии, а также отменить «декрет о тунеядцах» и «закон об одной отсрочке». Перед собравшимися выступили кандидаты в депутаты от «Европейской Беларуси».

«Сейчас в Беларуси проходит так называемая «избирательная кампания», и власти пытаются не допустить к выборам реальную оппозицию — тех, кто борется за права народа, - сказал Андрей Войнич. - Как думаете, почему?

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» требует остановить ограбление людей и рост цен на продукты первой необходимости.

Белорусы — на последнем месте в Европе по уровню доходов. Мы требуем немедленного повышения зарплат и пенсий для наших сограждан.

Нас грабят и загоняют в рабство с помощью незаконных указов. Мы требуем немедленно отменить «Декрет о тунеядцах» и «Закон об одной отсрочке».

Белорусы заслужили право на достойную жизнь в свободной стране. Для этого нам нужно всем вместе отправить Лукашенко и его холуев на свалку истории. Поэтому один из самых популярных лозунгов этой кампании очень простой и понятный: «Колхозной диктатуре — баста!»

Акцию увидели сотни прохожих, многие из которых присоединились к пикету, снимали происходящее на смартфоны и присоединились к гражданской кампании.

Пикет продолжался до позднего вечера.