«Великая» угольная держава без шахт 5 30.10.2019, 8:31

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Иллюстрационное фото

Благодаря контрабанде из «ДНР» Беларусь стала одним из его крупнейших экспортеров угля в Европе.

В 2018 году Беларусь стала одним из крупнейших экспортеров каменного угля в Европу — при том, что на территории страны нет ни одной шахты по добыче каменного угля и, тем более, антрацита. Уголь, который экспортировала эта республика, был добыт на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом пишут Томаш Фьорро, Каролина Бака-Погоржельская и Михал Потоцкий — авторы журналистского расследования Антрацит с кровью, сообщает nv.ua.

С марта 2017 года до конца 2018-го только в Польшу с территории Беларуси ввезли более 330 тыс. т антрацита. Еще 20 тыс. т были отправлены в Словакию. Данные журналистам на условиях анонимности предоставили сотрудники таможни и частные таможенные декларанты, работающим с железной дорогой в Беларуси. Эти цифры приблизительно совпадают с данными польской и словацкой таможен.

По данным авторов расследования, в 2018 году Беларусь экспортировала 107,3 тыс. т антрацита. Годом ранее — только 300 т антрацита. То есть, за год объемы выросли в 357 раз.

«Может показаться, что Беларусь служит всего лишь транзитной страной, и местное руководство не знает, что по белорусским железным дорогам перевозятся миллионы тонн краденого угля. Это не так», — пишут журналисты.

Согласно данным официальной статистики, в 2018 год Беларусь ввезла из России 172,8 тыс. т угля, то есть больше, чем вывезла в другие страны.

«На первый взгляд, это не имеет смысла: зачем закупать в России антрацит и другие сорта каменного угля, чтобы перепродавать его в страны, которые закупают его напрямую у России. Тем более, что без белорусских посредников топливо обойдется дешевле. Ответ такой: часть угля, который Беларусь закупает, а затем продает дальше, намного дешевле рыночной стоимости российского угля. Более того, этот уголь добыт совсем не в России», — сказано в материале.

Информацию о поставках угля с временно оккупированных территорий Украины подтверждал и бывший лидер «ЛНР» Игорь Плотницкий. В интервью российской газете Известия он хвастался переговорами о торговле углем с Беларусью и Турцией.

«Уголь с оккупированного Донбасса дешевле российского. В нем выше содержание серы. Следовательно, он менее качественный. Также на обнищавшем Донбассе более дешевая рабочая сила, и никто не инвестирует в развитие шахт. Кроме того, Восточная Украина находится значительно ближе к Европе, чем сибирские шахты, а значит, транспортировка обходится дешевле. А логистика играет важную роль для конечного потребителя. По словам многих надежных источников в российских компаниях, государство дотирует государственную железнодорожную компанию РЖД, чтобы максимально снизить стоимость транспортировки угля. Благодаря этому любой уголь из России, не только донбасский, можно продавать на международных рынках дешевле», — идет речь в статье Фьорро, Бака-Погоржельской и Потоцкого.

Авторы напоминают, что Беларусь не в первый раз служит посредником для обхода санкций, введенных против РФ. Так, через территорию республики в Россию поступают санкционные продукты питания из стран ЕС.

Большая часть угля, добытого в ОРДЛО реэкспортируется в Украину. «В 2018 году общий экспорт каменного угля из Беларуси составлял 853,9 тыс.т. Из них в Украину отправили 588,5 тыс. т. Еще более отчетливо это заметно в экспорте антрацита — из 107,3 тыс. т 102,2 тыс. т экспортировано именно в Украину», — сказано в материале.

По данным железнодорожной документации, с февраля по май 2018 года сотни тысяч тонн донбасского угля были проданы через Беларусь в Украину через фирмы, принадлежащие Сергею Курченко — Газ-Альянс и Внешторгсервис.

«Украинское руководство, конечно, обо всем этом хорошо знает. Настолько хорошо, что, согласно официальной украинской статистике из Беларуси не было импортировано ни грамма угля. Это означает, что массовые закупки угля по этой схеме старается скрыть даже Государственная служба статистики Украины (Укрстат). Когда журналисты Радио Свобода спросили у представителей Укрстата о причинах отсутствия импорта угля из Беларуси, ответ так и не был получен», — пишут расследователи.

По их данным, только в первом полугодии 2019 года в Украину из Беларуси были доставлены 1,01 млн т угля, даже больше чем в прошлом году.

Почему контрабанда через Беларусь выгодна

По данным источников НВ Бизнес в украинской угольной отрасли, регулярных котировок или ценовых индикаторов антрацита на рынках стран ЕС фактически нет. Причина — в уникальности этого товара и не слишком широком круге его потребителей. Оценить стоимость антрацита в Европе можно по косвенным признакам. Например, уголь марки Д (длиннопламенный) на условиях поставки в Брест (Беларусь) стоит около $65−70 за тонну, уголь марки Т (тощий) — до $75 за тонну. Эти сорта угля применяются в энергетике, как и антрацит (антрацит используется и в металлургии, для приготовления пылеугольной смеси при доменном производстве). Антрацит выше качеством, поэтому может стоить дороже, до $ 80 за тонну на белорусской границе.

По данным нескольких расследований, стоимость тонны антрацита в ОРДЛО находится в пределах $22−25. Это значит, что участники всей цепочки поставок, от владельца копанки, до посредника в Польше, Чехии и Словакии, делят между собой трехкратную маржу (в неравных долях, разумеется).