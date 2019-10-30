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Трамп пригласил в Белый дом загнавшего Аль-Багдади пса

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  • 30.10.2019, 8:32
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Трамп пригласил в Белый дом загнавшего Аль-Багдади пса

По некоторым данным, собаку зовут Конан.

Американский президент Дональд Трамп официально пригласил в Белый дом собаку, которая помогала в операции по уничтожению главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

До этого Трамп уже отмечал заслуги пса, показав миру его фотографию.

«Мы рассекретили фотографию замечательной собаки (кличку не рассекретили), которая проделала ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ при захвате и убийстве лидера ИГ Абу Бакра Аль-Багдади», — написал Трамп в Twitter.

Известно, что пес получил легкие ранения и в настоящее время проходит реабилитацию.

По некоторым данным, собаку зовут Конан. Ее назвали в честь американского комика Конана О’Брайена.

Лидер террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован во время операции в Идлибе.

Операцией по его ликвидации занимались силы специальных операций США. По словам Трампа, во время спецоперации американские военные загнали аль-Багдади в тупиковый тоннель. Убегая, лидер ИГ подорвал пояс смертника, убив при этом троих своих детей.

Как сообщил CNN, останки Абу Бакра аль-Багдади захоронили в море.


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