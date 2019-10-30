137 ангелов 6 Виктор Горбачев

30.10.2019, 8:40

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ФОТО: REUTERS/VASILY FEDOSENKO

Борись и помни.

Их убили. В Куропатах. В ночь с 29 на 30 октября. Но тогда. В том 1937 году. Просто растерзали, растоптали и расстреляли. Всех и сразу. За что? За то, что смели людьми зваться. Они хотели жить. Но! Но их жизни оборвались этой ночью. Бах! И всё! Точка.

Строители светлого будущего и коммунизма - вынесли им приговор без суда и следствия.

Сегодня там кресты и люди. Они их вспоминают и молятся. Каждый по своему и как может. Это, настоящие люди и граждане этой страны. Там есть все, кто помнит и может быть. Но нет чиновников и нынешней власти. Они не хотят этого знать и признавать. Ибо. В этой жизни всё может повториться.

Поэты, писатели, учёные. Все в одном месте. Просто - настоящие беларусы. Их за это и убили. 137 ангелов. Но души их живы. И сегодня живы. Они всё время там. Они нам напоминают о том прошлом, и о настоящем. Так жить нельзя. Но мы живём. Мы живём так, ибо не помним и не ценим прошлого. А если и ценим, то нас довольно мало. Нам всем не хватает покаяния. Всем. Без исключения.

А кто то не хочет этого признавать. Рушат и пилят кресты. Танцуют на костях. Может? Может мы сегодня так и живём, потому что? Потому что танцуем на костях.

Я знаю точно, этих ангелов там больше. Тысячи. Во много раз больше. Но мы про это не узнаем. Тайна. Пока тайна.

Будите проезжать вдоль Куропат - помолитесь. Не умеете? Просто поклонитесь. Мы все когда то и где то закончим свой путь. Хотелось бы не так, как эти ангелы. Но. Но они страдали за нас. За страну. За Беларусь.

Мне всегда там не хватает воздуха. Тяжело дышать. Понимание несправедливости и бессилия в данный момент - душит. Но души ангелов мне всегда напоминают - "так жить нельзя»!

Борись и помни!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»