Фотофакт: На Нарочи выпал снег

Фотофакт: На Нарочи выпал снег2
- 30.10.2019, 8:45
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Посмотрите, как красиво.
В Беларуси пошел снег. Фото заснеженного поселка Нарочь опубликовал на своей странице в Facebook Сергей Кирелюк.
— Пока все спят, снег уверенно ступил на территорию Беларуси. Нарочь передает привет, — пишет Кирелюк.
Напомним, первый снег в Беларуси выпал еще в начале октября, но потом установилась не по сезону теплая погода — весь месяц фиксировались температурные рекорды, пишет tut.by.
Как сообщает Белгидромет, нынешняя ночь будет довольно холодной. Ночью и утром 30 октября в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки, преимущественно мокрый снег. Минимальная температура ночью −4… +1°С.