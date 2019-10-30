Фотофакт: На Нарочи выпал снег 2 30.10.2019, 8:45

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Посмотрите, как красиво.

В Беларуси пошел снег. Фото заснеженного поселка Нарочь опубликовал на своей странице в Facebook Сергей Кирелюк.

— Пока все спят, снег уверенно ступил на территорию Беларуси. Нарочь передает привет, — пишет Кирелюк.

Напомним, первый снег в Беларуси выпал еще в начале октября, но потом установилась не по сезону теплая погода — весь месяц фиксировались температурные рекорды, пишет tut.by.

Как сообщает Белгидромет, нынешняя ночь будет довольно холодной. Ночью и утром 30 октября в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки, преимущественно мокрый снег. Минимальная температура ночью −4… +1°С.