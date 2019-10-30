Диетологи назвали самый полезный завтрак 4 30.10.2019, 8:48

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С чего начать день?

Научные сотрудники украинского Национального исследовательского центра «Здоровое питание» пришли к выводу, что овсяная каша является самой полезной для первого приема пищи. Основная причина заключается в том, что она отлично насыщает организм, пишет hyser.com.ua.

Только важно выбирать правильную овсянку и не добавлять в нее сахар. Также стоит отказаться от овсянки быстрого приготовления с разными фруктовыми наполнителями. Овсяная каша должна быть цельнозерновой.

Специалисты говорят, что не обязательно ограничивать свой завтрак только одной овсянкой и употреблять ее каждый день. Для первого приема пищи также подойдут и другие каши:

кускус;

рис;

перловка;

ячневая;

кукурузная;

гречка;

пшено;

ржанная;

манная.

Употребление манной и пшенной лучше минимизировать до одного раза в две недели.

Если есть на завтрак каждый день разные каши, то можно наполнить организм разными витаминами и микроэлементами. а это значит, что авитаминоз вас обойдет стороной. Диетологи рекомендуют заправлять кашу растительным маслом.

На второе место по полезности поставили завтра из фруктов. При этом, для завтрака лучше подойдут такие фрукты, как груша или яблоки. Начинать день лучше не стоит с банана либо винограда. Также можно сделать фруктово-овощные салаты – экспериментов можно не бояться.

Третье место полезных завтраков заключают белковые продукты: яйца, кисломолочные продукты, рыба, чечевица, бобовые. Белковый завтрак, особенно подойдёт людям, у которых очень быстрый метаболизм и, например, после фруктов быстро становятся голодными.