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Конгресс США одобрил введение санкций против Турции

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  • 30.10.2019, 8:51
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Конгресс США одобрил введение санкций против Турции

Резолюцию поддержало абсолютное большинство парламентариев из обеих партий.

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о введении санкций против Турции из-за ее военной операции в Сирии. За эту инициативу во вторник, 29 октября, проголосовали 403 из 450 членов Палаты представителей, 16 конгрессменов выступили против идеи санкций, сообщает dw.com.

Как сообщает информагентство AP, законопроект, который поддержали как демократы, так и республиканцы, наглядно иллюстрирует царящее в обеих партиях разочарование по поводу решения президента США Дональда Трампа вывести американские войска из региона и таким образом оставить своих союзников по борьбе с "Исламским государством", курдов, один на один с турецкими вооруженными силами.

Ожидается, что санкции, вводимые США против Анкары из-за ее военного вторжения в Сирию, вступят в действие в течение ближайших недель и будут оставаться в силе до тех пор, пока Турция не выведет из Сирии войска, атакующие курдов. МИД Турции осудил принятый в Конгрессе США законопроект о санкциях, назвав его противоречащим духу НАТО.

Непосредственно перед голосованием по вопросу о введении санкций против Турции в Палате представителей также практически единогласно поддержали инициативу о признании геноцидом массовых убийств армян в Османской империи в начале XX века.


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