NEXTA: А скоро — и новая власть 31 30.10.2019, 8:59

11,831

Степан Светлов

Если мы этого захотим.

Мы сделали это! Вместе с вами. За 5 суток количество просмотров нашего документального фильма "Лукашенко. Уголовные материалы" перевалило за 1 миллион, а само видео продолжает удерживать 1-е место на вкладке "В тренде" для Беларуси, собрав уже более 62 тысяч лайков, 23 тысячи комментариев и тысячи репостов в соцсетях, пишет автор фильма Степан Светлов в телеграмм-канале NEXTA.

Учитывая, что многие смотрели ролик семьями и компаниями друзей, можно считать, что ознакомились с ним не менее двух миллионов белорусов и жителей ближайшего зарубежья.

Фильм "Лукашенко. Уголовные материалы" активно обсуждают и в СМИ, в том числе даже в лукашенковской "Советской Белоруссии", скатившейся до прямых оскорблений в адрес автора. Но что они значат, когда число просмотров у видео уже многократно превышает даже количество принудительно собранных подписчиков "СБ"?..

Новые времена. Новые медиа. Новая политика. А скоро - и новая власть. Если вы этого захотите.

Не переключайтесь!