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Россия ударила ракетой «Булава» по своей территории

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  • 30.10.2019, 9:02
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Россия ударила ракетой «Булава» по своей территории
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Пуск произошел с атомной подлодки «Князь Владимир».

Российская атомная подводная лодка «Князь Владимир» в ходе испытаний в Белом море впервые запустила баллистическую ракету «Булава», сообщает РБК со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.

В военном ведомстве рассказали, что ракета была запущена на полигон Кура в Камчатском крае из подводного положения. В Минобороны заявили, что испытания прошли в штатном режиме: учебно-боевые блоки в установленное время прибыли на полигон.

В конце августа «Булаву» запускали с атомной подводной лодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море. Тогда задачей было также поражение учебных целей на Камчатке.

«Булава» — новейшая российская ракета с тремя ступенями на твердом топливе, предназначена для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей». Ракета может также нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков.

«Князь Владимир» - подводный крейсер стратегического назначения. Помимо него в состав проекта 955 «Борей» также входят «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» и «Князь Олег».


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