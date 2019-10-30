«Богатая европейская страна, все цифири крутятся около $100» 8 30.10.2019, 9:24

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Фото: tut.by

Белорусы возмущены заявлениями властей о «росте зарплат».

В Беларуси «выросли» заработки бюджетников. Во всяком случае, по статистике.

Белорусские интернет-пользователи с недоверием восприняли эту информацию и не упустили шанс поделиться правдой жизни.

Вот как отреагировали на передергивание цифр властями читатели Charter97.org.

«Богатая европейская страна....все цифири крутятся около 100$»

«Жить становится все лучше, все веселей! «Тунеядцы» процветают, чиновники работают, у каждого становится все больше и больше возможностей для процветания!»

«С первого ноября в стране для жизни, на 92 копейки можно будет купить пол батона хлеба 400 г . или пакет обезжиренного кефира, если добавить еще 16 копеек».

«Издеваются над людьми, будут по брех.тв. кричать что увеличили, за эти копейки фиг уже чего купишь, накололи народ деноминацией конкретно».

Издание «Солидарность» также собрало комментарии интернет-пользователей:

«Сначала подняли цены, считай, на все, а потом этими бумажками зарплаты прибавили», – пишут белорусы.

«Ну вот, старайтесь, чтобы польских врачей переманить к нам. Только хорошо старайтесь!»

«Я бюджетник. Так вот у меня зарплата упала!»

«Я врач. Покажите мне врачей, который зарабатывают по 1500? Где они?»

«За 1,5 ставки врача на руки у племянника выходит 950 рублей. И это Минск. В глубинке у однокурсников все куда еще более печально».

«Учителя и врачи – простые смертные, не завотделениями, не завучи, не директора – столько зарабатывают только на две ставки. А они далеко не везде имеются! Работают даже не на износ – на вынос».

«1500 до уплаты налогов? Ок. 1500 минус 13% подоходного равно 1300.

Средний коэффициент совмещения у врачей 30%, не все работают на 1,5 ставки. В среднем на ставку и еще треть. Еще минус 30% равно 913 руб на ставку. Даже «по пятьсот» не получается, а если мы подумаем, что зарплата средняя, и откинем главврачей и всяких замов, то у обычного врача получится 600-700 рублей на ставочку.

Чудеса математики».