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Урок для Беларуси: почему у Польши реформы получились, а у Венгрии — нет

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  • 30.10.2019, 9:36
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Урок для Беларуси: почему у Польши реформы получились, а у Венгрии — нет

Наиболее успешными постсоциалистическими странами эксперты называют Польшу и Эстонию.

Спустя четверть века от начала реформ, которые, по задумке, должны были привести Центральную Европу и посткоммунистические страны к группе «богатых и успешных», видно, что некоторым из них удалось достичь устойчивого роста экономик, пишет «Завтра твоей страны».

Наиболее успешными эксперты называют Польшу и Эстонию, несмотря на их разный опыт проведения реформ. Этим государствам удается из года в год расти более чем на 3%, все больше приближаясь по уровню жизни к западноевропейскому региону. Объединяет две страны то, что проводимые реформы, которые были адекватны ценностным системам общества, поддержали бизнес и население.

В Польше, к примеру, изменения сопровождались сдержанной приватизацией и сильной государственной регуляцией. Через программы поддержки и использование европейских денег Варшава помогла отечественным компаниям крепко встать на ноги. И теперь они вносят немалый вклад в развитие экономики. В Венгрии же быстрая приватизация привела к параличу формирования национального капитала.

Благодаря реформированию экономик, уровень жизни в центральноевропейском регионе растет, но вместе с ним усиливается неравенство, которое сопровождается чувством несправедливости. Если до кризиса в части стран региона уровень зарплат по отношению к Германии рос, то после 2008 года он снова стал снижаться. Рост ВВП в большинстве стран региона замедлился. Им теперь приходится искать топливо для разгона своих экономик.


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