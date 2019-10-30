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Пять минут правды
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В Беларуси выпал первый снег

  • 30.10.2019, 9:51
  • 2,091
В Беларуси выпал первый снег

Люди выкладывают фото и видео в соцсетях.

Осень слишком долго заигрывала и вот устала. В октябре уже было что-то подобное, но тогда никто ничего не понял. Говорят, то были учения, а сегодня тревога уже боевая: на наши головы наконец свалился настоящий первый снег. Если вы еще не вышли из дома, то лучше срочно обувайте ботиночки и выскакивайте из подъезда — скоро растает, сообщает onliner.by.

Белорусы уже зафиксировали белый налет в Минске и области. Вот так сейчас в Каменной Горке и наверняка еще где-то.

Instagram тоже припорошило.


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