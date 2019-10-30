Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос 3 30.10.2019, 10:25

Украина будет поддерживать привлечение инвестиций в космическую отрасль.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования космической деятельности" № 143-ІХ, принятый парламентом 2 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Закон создает условия для развития отечественной космической отрасли, повышения ее инвестиционной привлекательности, формирования конкурентной среды для субъектов космической деятельности различных форм собственности. Документ предусматривает, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы", - говорится в сообщении.

Согласно закону, частные фирмы смогут заниматься такими видами космической деятельности: испытания (кроме компьютерных) ракет-носителей; запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов; управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве; возвращение космических аппаратов и/или их составных частей, возвращающихся с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

Закон определяет основные принципы космической деятельности в Украине. Они предусматривают, что космос открыт для исследования и использования, а государство должно поддерживать привлечение в космическую отрасль инвестиций.

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.