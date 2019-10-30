«На машину копил целый год, работая в фастфуде» 3 30.10.2019, 10:39

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На чем ездят белорусские студенты, которые живут в общежитии.

Для многих переезд в другой город на постоянное место жительства - большая финансовая проблема. Тем более, если ты студент. И при таком раскладе вещей может показаться, что молодые люди, которые живут в общежитии, не могут и мечтать о собственном автомобиле. Однако журналисты abw.by смогли найти уникумов, которые не только владеют машинами, живя в "общаге", но и занимаются их улучшением.

Александр: LADA Niva

- Купил свою “Ниву” в 2018 году новой в автосалоне, обошлась в 9200 долларов. Сразу же была поставлена на колеса от прошлого автомобиля Skoda Superb. Впоследствии перекрасил диски в черный цвет, что с учетом проставок стоило 1100 долларов.

Делалась полная антикоррозийная обработка, кузов покрывался керамикой, а стекла "закатал" в минимальную тонировку. На сиденьях сейчас кожаные чехлы, но хотелось бы перешить. Вообще, планов по машине еще много, но раскрывать тайну не буду. Машину обслуживаю у дилера, все делаю только за свои деньги.

Богдан: Nissan Primera

- Мой Nissan Primera 1997 года был куплен чуть более месяца назад. Стоимость была очень низкой - всего 650 долларов, но и состояние автомобиля оставляло желать лучшего. Вообще, я заведомо знал, что буду покупать машину под восстановление. Уже была сделана переварка порогов, заменены передние крылья и крышка багажника, к слову, она досталась мне бесплатно. По технике установлен новый радиатор, заменены "расходники" и технические жидкости. С покупки в автомобиль уже вложено 225 долларов, благо цены на запчасти вполне лояльные.

Но впереди Nissan ожидает еще много нового. Надо сделать задние крылья, полностью его покрасить. Обязательно под замену пойдут задние барабанные тормоза. "Ручник" не держит, так что и его придется перебирать.

Купил и сейчас довожу машину до ума за деньги, которые заработал летом. Уже в поисках новой работы, чтобы проект не стоял на месте.

Геннадий: Volkswagen Passat

- Этот Passat в моей семье уже давно, а с получением "прав" перешел в мою собственность. Автомобиль с достаточно необычным двигателем - 2,8-литровым V6. В паре с V-образной "шестеркой" идет 5-ступенчатый "автомат", который уже пришлось ремонтировать. Также заменил в коробке масло.

Машина была полностью перекрашена, сейчас весь кузов в идеальном состоянии. По технической части тоже без нареканий, только раз в 10.000 километров проводить плановое ТО - и можно спокойно ездить. Единственное, что расстраивает, - это расход: по городу выходит 15 литров 95-го бензина на "сотню".

Павел: Opel Astra

- На машину копил целый год, работая в фастфуде. По итогу нужную сумму не набрал, буквально пару сотен добавили родители. А обошелся мне Opel Astra в 2000 долларов. Каждый день радуюсь тому, что решился на покупку, потому что разница с общественным транспортом в удобстве колоссальная.

Машина очень экономичная и надежная - дизель 1.7 в паре с механической КПП. Серьезных поломок еще не было. Менять пришлось только тормоза, они совсем плохие были. Еще однажды разрядился аккумулятор, но это просто мелкое неудобство, больше он меня не подводил. Считаю, что именно такой автомобиль и должен быть первым у студента.

Кому-то автомобиль достается от родителей, кто-то трудится в поте лица, чтобы собрать необходимую сумму на его покупку. Но невозможно не порадоваться за то, что уже в студенческие годы молодые люди не просто владеют автомобилями, но и всецело ими занимаются.