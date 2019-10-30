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Геннадий Федынич: Инициативы властей вызывают смех

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  • 30.10.2019, 10:47
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Геннадий Федынич: Инициативы властей вызывают смех
ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ
ФОТО: ПЦ "ВЕСНА"

Что не рассказывают госСМИ о жизни в маленьких городах и селах?

Зарплата продуктами, задержка выплат на два месяца, безработица и нищета. Журналисты показали жизнь на родине лидерa Советской Беларуси Петра Машерова. Безусловно, такие истории не покажут по БТ, этим цифрам и фактам нет места в красивых отчетах Белстата.

Какова реальная ситуация в белорусских регионах? Cайт Сharter97.org обратился за комментарием к Геннадию Федыничу, лидеру независимого профсоюза РЭП, который активно работает в регионах Беларуси.

- Ситуация в западных и восточных регионах отличается между собой. Самая большая проблема регионов – достойная заработная плата. В Гомельской, Могилевской и Витебской областях большие проблемы с трудоустройством на работу, особенно в районных центрах.

На сегодняшний день там предлагают зарплату около 400 рублей, минимально – 330-350 рублей. Предложений много, но уровень оплаты труда людей, естественно, не устраивает.

- Какие вакансии предлагаются людям в регионах?

- Есть вакансии грузчиков, уборщиков, много вакансий медицинских работников, водителей, рабочих строительных специальностей. В последнее время появилась такая тенденция, что так называемые биржи труда не занимаются трудоустройством людей, которые зарегистрированы в качестве безработных. Они посылают людей, чтобы те сами искали работу и потом приходили к инспекторам, чтобы им поставили отметку, что центр занятости их «трудоустроил».

Системная работа по трудоустройству граждан не ведется совсем. Безработные не видят смысла за 20-ти долларовое пособие становиться на учет на биржу труда. Вакансий на сегодня много, но люди ими не интересуются. Ведь основной мотивацией человека является достойная зарплата, а также условия труда. Если этого нет, то совсем неудивительно то, что люди игнорируют такие вакансии. Регионы сегодня настроены к властям очень оппозиционно.

- Власти заявляют, что пытаются решать проблемы регионов. Вчера стало известно о повышении Бюджета прожиточного минимума на 92 копейки. Как вы прокомментировали такое «повышение»?

- Это просто обман людей. Эти повышения уже давно у белорусов вызывают смех. Какое может быть доверие к власти, если они подняли на 92 копейки БПМ, а цены на товары и услуги уже давно перешли этот порог.

Я считаю, что так называемый бюджет прожиточного минимума вообще должен кануть в Лету. Он не должен рассматриваться государством, как какой-то минимум оплаты труда. БПМ не представляет собой ничего конкретного, связанного с жизнедеятельностью человека и оценкой его нормальных потребностей.

Этот бюджет идет в качестве фиксированной ставки жизни, которую постоянно повышают. Профсоюз РЭП предлагал и будет предлагать, что все должно быть сведено к минимальному потребительскому бюджету. Его тоже давно нужно пересчитать, после чего можно будет думать о поднятии пенсий, зарплат и стипендий.

- Многие в регионах вынуждены сидеть без работы. Пособие по безработице в нашей стране составляет 51 рубль. Насколько, по-вашему, адекватен такой размер пособия?

- Я считаю, что руководство страны перед тем, как заниматься трудоустройством граждан, должно предоставить четкую программу переобучения людей и, несомненно, – обеспечить выплату достойного пособия по безработице. На мой взгляд, его размер должен составлять не менее 70% от среднего заработка по последнему месту работы.

Человек же должен за что-то жить. Почему же власти кидают белорусов на произвол судьбы, а потом еще и обвиняют в том, что они работают сами на себя и называют их «тунеядцами»?

Таким образом власть вынуждает людей не становиться на учет в так называемый центр занятости. В итоге белорусы самостоятельно ищут способы выживания. Это вина исключительно властей, руководства страны. Нигде нет такого издевательства над людьми, какое происходит в Беларуси.

Это не пособие, это – подачка! Даже те люди, которые собирают посуду или картон, в день зарабатывают такую же сумму, что безработному дают на месяц.

- Нередки случаи, когда некоторым работникам в регионах предлагают частично выдавать зарплату продукцией. Насколько это законно?

- В последнее время это не такое частое явление, но это, безусловно, незаконно. Подобное должно происходить только по согласию работников. Наш профсоюз сталкивался с такой ситуацией, что людям в качестве оплаты за их труд давали тушенку, у которой срок годности истекал через месяц. При этом давали сразу по 70-80 банок – и куда их девать?

Заработная плата оценивается в денежном выражении – это закон. Человек сам должен решать, что ему за эти деньги приобрести. Он же не сможет расплатиться продукцией, например, за коммунальные услуги или за проезд в общественном транспорте!

- В свое время была программа построить в каждом регионе ледовый дворец. Много где построили, много где до сих пор долгострои. Чего не хватает на самом деле белорусским регионам?

- Нашим регионам не хватает самоопределения и саморазвития. Налоги не должны уходить в центр. Регионы должны развиваться – для этого должны прийти инвестиции. В настоящий момент регионы не самостоятельны в своем развитии и все ждут указания сверху.

Никто не пытается делать что-то на грани риска, ведь, как известно, бизнес – это риск. Нет никаких предложений, так как в Беларуси нет малого и среднего бизнеса. Предпринимателей нужно освободить от ненужных оков государства. Создайте им условия, и люди сами будут создавать эти производства – не мешайте им!

Но Лукашенко пытается все контролировать и поэтому о каком-то бизнесе в ближайшее время говорить не приходится. Если не будет реформ – не будет саморазвития регионов. К сожалению, некоторые регионы уже давно не развиваются – они скукоживаются, как в экономическом, так и в социальном развитии.

- В нашей стране было огромное количество программ: год малой родины, строительство агрогородков. Какой диагноз бы вы поставили программам развития регионов?

- Развитое сельское хозяйство – если оно поставлено на нормальный уровень – в любой стране дает прибыль. Есть много зарубежных примеров, но в Беларуси гораздо больше убыточных колхозов, чем агрогородков.

На сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что людям в провинции платят сущие копейки. В сельской местности люди работают фактически за еду, не существует нормальной системы оплаты труда. Прошла уборочная кампания, люди на полях работали по 12-14 часов, а что дальше – как людям прокормить свои семьи за такие деньги?

Поэтому я считаю, что деньги нужно вкладывать не в убыточные хозяйства, а развивать и давать кредиты фермерским хозяйствам – чтобы были новые рабочие места, чтобы был на земле хозяин. Не будет хозяина – не будет никакой перспективы в развитии сельского хозяйства.

- Ваш совет, как подтянуть регионы хотя бы до уровня приличия?

- Во-первых, должен быть издан закон о собственности на землю.

Во-вторых, нужно дать людям возможность брать в аренду и покупать земли для развития конкретного направления в сельском хозяйстве.

В-третьих, нужно создать условия жизни белорусов в деревнях и агрогородках не хуже, чем в городах. Чтобы туда был приток людей, и чтобы были обеспечены условия труда и достойная его оплата.

Нельзя командным тоном объявлять, сколько должен стоить литр молока, указывать, на какой молокозавод вам его продать – должен работать рынок. Люди должны быть в одинаковых условиях: заработали, продали – это ваши деньги. Увы, сегодня деревни вымирают, а молодежь туда привлечь совершенно нечем – у них нет никакой мотивации.

Должна быть нормальная государственная программа с принятием целого ряда нормативных и законодательных актов, которые позволят сельскому хозяйству развиваться свободно.

Нужно сделать так, чтобы каждый человек, занимающийся сельским хозяйством, в меньшей степени зависел от какого-то руководителя, от государства. Чтобы больше зависел от самого себя, чтобы была эффективная организация труда.

Белорусы – очень предприимчивый и работоспособный народ. Но белорусские власти сознательно этого не замечают. Они хотят все держать под контролем, давая людям вместо зарплаты получку.


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