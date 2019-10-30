В Беларуси могут взлететь цены на картошку

В Беларуси могут взлететь цены на картошку8
- 30.10.2019, 10:50
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Может повториться ситуация с белокочанной капустой.
Существует высокая вероятность резкого подорожания картошки в стране. Может повториться ситуация с белокочанной капустой.
Этот овощ в магазинах Беларуси подорожал на 200 % после того, как больший объем продукции вывезли в Россию три крупных оптовика, пишет издание mlyn.by.
Сейчас схожая ситуация может повториться и с картошкой, которую активно продают в Украину, – отметил руководитель Федерации профсоюзов Беларуси.
Причиной подобного явления он называет отсутствие ограничений на экспорт, что и «подымает» стоимость сельскохозяйственной продукции.
В связи со сложившейся ситуацией 31 октября в Доме профсоюзов руководители около 90 сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, представители Минсельхозпрода и крупнейших торговых сетей страны обсудят наиболее злободневные вопросы.
Большая часть урожая может быть отправлена к южному соседу. И если так произойдет, то весной следующего года белорусы будут вынуждены платить за картошку, как нынешней весной за капусту – на 200 % больше по сравнению с осенью.
Осенью, когда овощей в избытке и цена низкая, их скупают крупные оптовики, хранят на складах, а затем продают подороже.
Кстати, кроме капусты в Беларуси выросли цены на лук, морковь и другую продукцию сельского хозяйства.