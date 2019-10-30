«Мы вместе творим территорию отваги и творчества» 30.10.2019, 10:59

Как в Куропатах прошла акция памяти о белорусских поэтах.

Как случилось, что за одну ночь власти убили сразу более сотни выдающихся деятелей культуры и науки? Сколько бы литературного наследия мы получили, если бы не черная октябрьская ночь 1937? «Белсат» побеседовал с поэтом Андреем Хадановичем во время акции «Ночь расстрелянных поэтов» в Куропатах.

«…Почти каждый из этих творцов был остановлен на взлете. Как на взлете были остановлены 20-или 30-летние поэты, прозаики, интеллектуалы. Было уничтожено поколение и косвенно следующее поколение белорусских интеллектуалов. А те, кто физически выжил, были сломаны, деморализованы, и это была совсем другая литература, разве что творцы носили те же самые имена, но боялись вспоминать это и писать правду…

И уничтожение памяти. Несмотря на реабилитацию, которая начала в 50-х годах происходить, всей правды мы долгими десятилетиями не слышали. Мы имеем оборванную историю своей литературы…»