Грета Тунберг отказалась от экологической премии и $52 тысяч 5 30.10.2019, 11:03

ГРЕТА ТУНБЕРГ

ФОТО: STEPHANIE KEITH/GETTY IMAGES

Активистка заявила, что настало время перейти от слов к делу.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла решение отказаться от экологической премии Северного совета, а также от ее денежной составляющей в размере 500 тысяч крон (около $52 тысячи). Свое решение она объяснила тем, что в деле борьбы с климатическими изменениями настало время перейти от слов к делу, пишет korrespondent.net.

"Климатическое движение больше не нуждается в наградах, - написала она во вторник на своей странице в Instagram. - Нам нужно, чтобы наши политики и люди, находящиеся у власти, начали прислушиваться к тому, что говорит лучшая современная наука".

Экоактивистка отметила, что Северный совет говорит много "красивых слов" относительно решения климатических и экологических проблем, однако когда речь заходит о реальных делах по преодолению этого кризиса - "это совсем другая история".

В то же время Тунберг упомянула, что присуждение ей экологической премии является большой честью для нее, добавив, что "хочет поблагодарить Северный совет за эту награду".

Экологическая премия Северного совета ежегодно присуждается компании, организации или отдельному лицу из стран Скандинавии за "большой вклад за внедрение в свою работу принципов уважения окружающей среды или за любые другие формы инициативности в области сохранения природы и окружающей среды".

Комитет, определяющий номинантов и победителей, состоит из 13 человек, представляющих Норвегию, Финляндию, Швеции, Исландию, Фарерские и Аландские острова, Гренландию и Данию.