Запись выступления Арсения Чигиря на ТВ испугала вертикальщиков 1 30.10.2019, 11:15

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Арсений Чигирь

Кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» обжалует решение городской избирательной комиссии.

Кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси» Арсения Чигиря сняли с «выборов» за выступление, которое даже не вышло в эфир, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

Арсений Чигирь, который принимает участие в избирательной кампании по Бобруйскому Первомайскому округу №79, получил второе предупреждение. Сразу после этого кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси» сняли с выборов. Арсений Чигирь продолжит участие в кампании, так как по закону имеет на это право, подав жалобу на решение комиссии.

- Меня сняли после вынесения второго предупреждения. Первое, напомню, за то, что я взял отпуск на два дня позже решения избирательной комиссии орегистрации. Кстати, тогда власти выдали себя, перепутав в документе фамилии и указав там Артема Черняка, кандидата в депутаты от «Европейской Беларуси» из Минска. Второе предупреждение - за то, что я якобы не вовремя подал данные о счете кандидата в депутаты открытом в Беларусбанке в избирательную комиссию.

Причины явно надуманные. Во время сбора подписей за выдвижение меня в кандидаты моя команда собрала больше тысячи подписей. Я проводил реальную работу, реально встречался с избирателями на своем округе. Я обошел округ вдоль и поперек, я знаю проблемы жителей. Мы провели десятки пикетов во время сбора подписей и сейчас, во время агитации. Власти просто испугались, вот и вся причина.

Мною была записана, на мой взгляд, довольно смелая для наших реалий речь для телевидения. Также сегодня в 7.00 утра должно было выйти в эфир обращение на радио, а завтра в 19.00 - на телевидении. Власти просто испугались, что это все услышат и увидят жители Бобруйска, поэтому приняли самое простое с их точки зрения решение.

Естественно, что я буду обжаловать решение городской избирательной комиссии в областной комиссии и продолжать кампанию.