Три шага к инвестиционному буму в Украине Алексей Минаков, «Новое время»

30.10.2019, 11:21

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Мысли после инвестфорума в Мариуполе.

Инвесторы — не наивные романтики. Они не верят сладким словам и обещаниям. Они верят конкретным делам.

Поэтому я бы советовал взять на практическое вооружение опыт государств, которым удалось добиться успеха в привлечении инвестиций.

Во время грузинских реформ, в 2004—2007 годах, иностранные инвестиции выросли в четыре раза. Грузия смогла этого достичь с рынком, который в 10 раз меньше, чем украинский, то есть менее привлекателен. Грузия смогла этого достичь, имея гораздо худшее, чем Украина, географическое положение, не рядом с европейскими странами.

Аналогично Израиль — маленькая страна с населением около 8 млн человек, со специфическим географическим положением. Но, несмотря на это, ей удается привлекать иностранные инвестиции в таких размерах, о которых Украине остается только мечтать — $ 11−12 млрд в год.

Во-первых, установить хотя бы более-менее верховенство права. То есть гарантии того, что у инвесторов не «отожмут» бизнес через условный барышевский суд. К сожалению, на реформирование судебной системы уйдут годы, это длительный процесс.

Во-вторых, обеспечить отсутствие давления со стороны правоохранительных органов. Как минимум, отдел «К» СБУ нужно ликвидировать. К сожалению, глава СБУ стремится сохранить этот отдел. Кроме того, визиты СБУ к предприятиям продолжаются — ярким примером был АрселорМиттал.

В-третьих, осуществить либерализацию налоговой системы. То есть уменьшить количество налогов и постепенно снизить ставки налогов. Ждем презентацию налогового кодекса в 2020 году и его внедрения с 2021 года. Соответственно, к этому времени рассчитывать на нашествие инвесторов трудно.

Это необходимые и базовые вещи. Все остальное — приятные бонусы и предрасполагающие факторы. Например, было бы неплохо иметь четкое и понятное позиционирование. Грузия — это туризм и отдых (горы, море, вино, еда и т. д.). Израиль — это нация стартапов. А Украина — это о чем? О Чернобыле или о чем-то более позитивном? Нужна одна идея-месседж, которая описала бы бренд нашей страны.

Алексей Минаков, «Новое время»