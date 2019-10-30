Ученые назвали универсальный суперпродукт 30.10.2019, 11:11

Он позволяет дольше сохранить чувство насыщения.

Груша - один из самых питательных фруктов, содержащий много клетчатки, антиоксидантов, минеральных веществ, витаминов, необходимых для поддержания здоровья, пишет healthinfo.ua.

Груши показаны при болезнях сердца, раке, диабете, остеопорозе и высоком давлении. Плюс, груша позволяет дольше сохранить чувство насыщения. В ней нет жира, холестерина, соли, что важно для худеющих.

Согласно последнему исследованию Университета Луизианы, люди, потреблявшие груши, весили меньше, чем люди, не имевшие груш в рационе. Также любители груш на 35% реже страдали ожирением. Притом, различий в уровне физической активности не было зафиксировано.

В целом люди, потреблявшие груши, питались неплохо (меньше потребляли сахара, жиров). Всего одной груши среднего размера при ежедневном потреблении было достаточно, чтобы получить в хорошем объеме клетчатку (24% от дневной нормы), витамин С, магний, медь, калий и это все при 100 калориях.