Николай Соляник подарил КГБ полосатую робу и колодку 30.10.2019, 11:57

Николай Соляник

Фото: Ирина Ареховская / «Белсат»

Активист намекнул на неотвратимость люстрации.

Вчера вечером 36 человек пришли к зданию КГБ в Минске, чтобы почтить память жертв сталинизма. Среди них был и активист БНК из Гродно Николай Соляник, сообщает «Белсат».

Во время акции Соляник оставил деревянную колодку и робу на крыльце КГБ.

«Это на память вам! Чтобы больше никогда людей не расстреливали без суда и следствия, – сказал активист. – Эти органы будут поступать так, пока не примут закон о люстрации. За преступления должны отвечать вы, ваши дети и внуки, – добавил Соляник.

Фото: Ирина Ареховская / «Белсат»

Цепь памяти проводится под стенами КГБ уже пятый год подряд – и это только одна из акций на этой неделе, которые проводятся по случаю Дня памяти о политических репрессиях.

Именно в ночь с 29 на 30 октября 1937 во внутренней тюрьме НКВД в Минске расстреляли более 100 представителей белорусской интеллигенции, в том числе 22 литератора.