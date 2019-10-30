закрыть
30 октября 2019, среда, 12:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Николай Соляник подарил КГБ полосатую робу и колодку

  • 30.10.2019, 11:57
Николай Соляник подарил КГБ полосатую робу и колодку
Николай Соляник
Фото: Ирина Ареховская / «Белсат»

Активист намекнул на неотвратимость люстрации.

Вчера вечером 36 человек пришли к зданию КГБ в Минске, чтобы почтить память жертв сталинизма. Среди них был и активист БНК из Гродно Николай Соляник, сообщает «Белсат».

Во время акции Соляник оставил деревянную колодку и робу на крыльце КГБ.

«Это на память вам! Чтобы больше никогда людей не расстреливали без суда и следствия, – сказал активист. – Эти органы будут поступать так, пока не примут закон о люстрации. За преступления должны отвечать вы, ваши дети и внуки, – добавил Соляник.

Фото: Ирина Ареховская / «Белсат»

Цепь памяти проводится под стенами КГБ уже пятый год подряд – и это только одна из акций на этой неделе, которые проводятся по случаю Дня памяти о политических репрессиях.

Именно в ночь с 29 на 30 октября 1937 во внутренней тюрьме НКВД в Минске расстреляли более 100 представителей белорусской интеллигенции, в том числе 22 литератора.


популярное за неделю

Мнение

Островец, Островец...
Островец, Островец... Алесь Круткин
Пять минут правды
Пять минут правды Полина Шарендо-Панасюк
Мы все мечтаем жить по-другому
Мы все мечтаем жить по-другому Ирина Халип
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі Сяргей Законнікаў