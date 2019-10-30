Топ-10 самых загадочных мест мира, открытых для туристов 30.10.2019, 12:22

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Любой путешественник мечтает о запоминающемся отдыхе.

Бродить по давно известным маршрутам, которые есть в каждом путеводителе, не очень весело. Но где же искать оригинальные идеи, куда ехать?

Между тем, в мире существует множество мистических и загадочных мест, от которых мурашки по коже. Мало того, что многие из них отличаются красотой и интересной историей, так еще и славятся необъяснимыми явлениями, пишет «Мир идей».

1. Башня Дьявола, США

Глядя на эту достопримечательность штата Вайоминг, не сразу веришь, что она является природным образованием. На первый взгляд, ее создали инопланетяне или какие-то вымершие цивилизации. Но от всех фактов место не становится менее таинственным.

Ученые говорят, что этой горе не менее 200 миллионов лет. Также известно, что Башня имеет правильную форму и будто состоит из множества колонн, которые в свою очередь имеют острые углы.

Верхушка горы будто срезана чем-то необычайно острым, по крайней мере, если вас закинет на нее вертолет, вы не свалитесь и можете даже разбить лагерь с комфортом. Всем желающим полюбоваться на такое природное явление нужно покупать авиабилеты в Джексон, а оттуда уже рукой подать на автобусе или автомобиле до каньона с аномалией.

Ученые до сих пор исследуют гору, склоняясь к тому, что она появилась благодаря мощному выбросу магмы. Местные жители же считают, что ее создал сам дьявол и что место является границей с потусторонним миром.

2. Пирамиды Йонагуни, Япония

Мало того, что Япония сама по себе является раем для туристов в поисках необычных мест, есть в азиатской стране одна совсем уж нетипичная достопримечательность. Сразу скажем, если вы поклонник мистики, тут достаточно вариантов, чтобы разгуляться – от леса мертвецов до старинных замков. Но особенно порадуются любители дайвинга.

Остров Йонагуни – сам по себе живописное место, с отвесными скалами, красивыми берегами и множеством уютных заводей. Здесь есть и отели, кстати, тоже довольно таинственные, и музеи, и парки. А также множество фирм, которые предоставляют услуги дайвинга для туристов. Покупая авиабилеты до Токио, а оттуда на остров, вы попадете в одно из самых таинственных мест Земли.

Самостоятельно или с проводником вы опускаетесь на приличную глубину, где расположены загадочные пирамиды Йонагуни. Эти величественные сооружения поражают воображение. Ученые говорят, что им минимум 10 тысяч лет, и неясно даже, рукотворные ли это памятники. Поросшие водорослями и ракушками, сплетающиеся в причудливые формы, они не могут оставить равнодушными.

До сих пор геологи и археологи бьются над загадкой пирамид. В ходе исследований становится все очевиднее, что их не могли оставить какие-то из династий японского рода, но кто же тогда? Видимо, мы никогда не узнаем, тем более есть вероятность, что это лишь верхушка целого города, скрытого под землей.

3. Геоглифы Наска, Перу

Еще одна загадка, над которой уже сто лет бьются ученые. Надо сказать, что Перу – это вообще прекрасное и не слишком известное (может поэтому и отличное, так как здесь не найти толп туристов) место, подходящее даже для перелета с детьми. Множество памятников, удивительная природа, скалы и реки.

Несмотря на то, что авиабилеты до Лима (главный аэропорт в Перу) не слишком дешевые, сам отдых тут обойдется в копейки. Больше всего туристов привлекают геоглифы Наска – огромные рисунки, сделанные прямо в земле или горной породе. Их длина – десятки километров. Четкие линии и никакого отклонения от гармонии рисунка заставляют задуматься, как же они были сделаны? И это при том, что ученые утверждают – геоглифам не одна тысяча лет.

Обнаружили их в прошлом веке, когда развивалась авиация. С воздуха непонятные борозды и выемки в земле оказались огромными рисунками. Геометрические фигуры, узоры, животные… они покрывают огромную территорию Перу.

Ученые говорят, что это могут быть лунные календари, но для кого их делали, как на них можно было смотреть? В общем, мурашки по коже.

4. Лощина черного бамбука, Китай

Самое мистическое место Китая по иронии еще и отличается необычной красотой. Сотни гектаров редкого леса из черного бамбука – неописуемое зрелище. Хейчжу также является крупнейшим национальным парком, однако местные не спешат тут гулять и вообще называют лес проклятым.

Это мощная аномальная зона, где редко берут мобильники и постоянно пропадают люди. Огромное количество заявлений о пропаже попадают на стол местных властей постоянно. Часть из них – о детях и животных, они почему-то более восприимчивы к энергетике местности.

Ученые пытаются успокоить туристов и китайцев, дескать, все дело в том, что зона действительно аномальная, но без мистики – тут просто бывают постоянные перепады давления и климат меняется очень резко. Покупая авиабилеты до Гуанчжоу (этот аэропорт ближе всего), нужно заранее договориться с опытным проводником, потому что прогулки по бамбуковой лощине – совсем не шутки. Из-за тяжелого климата тут постоянно оседает почва, провоцируя обвалы, а непроглядный туман может налететь за минуту. При этом из-за аномалий часто шалят даже компасы.

И все же в этом месте есть что-то завораживающее. Необычный, черный бамбук до самого неба и его перестук на ветру, тишина, запутанные тропики по холмам и горам, древние капища и божества на полянах – настоящая медитация.

5. Тропа Гигантов, Ирландия

Эта страна вообще является прекрасным местом для путешествия и мечтой многих туристов. Не зря молодожены стремятся именно здесь праздновать медовый месяц, вопреки Таиланду и Турции. А что? Океан, невероятной красоты холмы, древние замки, горы и водопады, колоритное местное население, множество памятников старины и, конечно же, известные на весь мир виски и пиво.

Но любители аномалий также стремятся в Ирландию, ведь тут находится красивейшая загадка природы с поэтичным названием – Тропа Гигантов. Чтобы попасть к ней, нужно сначала купить авиабилеты до Дублина, а оттуда уже добираться в северную часть страны, на автобусе.

Прибрежная местность, состоящая из сотен и тысяч каменных столбов, образовалась много веков назад, после мощного извержения вулканов. Геологи говорят, что здесь находится 40 тысяч таких колонн – ступеней, расположенных впритык друг к другу. Такая красота просто захватывает дух, некоторые ступени уходят в воду, другие образуют берег. Они относятся к всемирному наследию ЮНЕСКО.

Интересный факт, волнующий поклонников тайн: несмотря на вулканическое происхождение, многие колонны имеют четкую шестиугольную форму, будто вытесаны вручную.

6. Памятники Моаи, остров Пасхи

Многие знают, чем славится остров Пасхи, потому что монументы, стоящие здесь, будоражат умы всего мира до сих пор. Огромные каменные истуканы были найдены сравнительно давно, но ученые не добились понимания, кто и когда их сотворил. Известно, что они очень древние и изначально были под землей, лишь позже их откопали.

Также часть монументов находится под водой у острова – можно заказать подводную экскурсию, заодно опробовать дайвинг. Радует и то, что есть прямые авиабилеты на остров Пасхи, ведь наплыв туристов сюда всегда большой.

Всего здесь находится близко тысячи этих памятников. Их вес и рост достаточно большой и не ясно, как именно их создавали. Более того, есть мнение, что изначально они все стояли рядами, строго лицом к океану. Как древней цивилизации удалось их установить, учитывая, что никаких механизмов тогда еще не было? Также непонятно, с какой целью их создавали.

7. Око Сахары, Мавритания

На первый взгляд, что может быть интересно в пустыне? Ну песок и песок, а прибавить к этому еще и жару, и вечное солнце. Но на самом деле, пустыня имеет свое очарование, неповторимую флору и фауну, чарующую силу. Особенно если это Сахара – самое большое песчаное полотно мира. Однако тут постоянно проходят туристические караваны. И львиная доля путешественников хочет увидеть око Сахары – огромное природное образование древности.

Прямо среди песчаных барханов находятся наслоения камней разных пород и скал. Тут также есть редкие вулканические голубые камни. Авиабилеты в Мавританию позволяют вам почувствовать очарование этого места. Лучше всего заказывать прогулку на вертолете по окраинам, ведь из воздуха вы действительно будто видите огромное око, пристально следящее за вами. Его размеры настолько велики, что различимы даже из космоса.

Даже не верится, что такое образование природное, но ученые относят его аж к протерозойскому периоду, то есть, оку минимум 500 миллионов лет.

8. Каменный лес, Мадагаскар

Удивительное чудо природы доступно для туристов в Мадагаскаре. Мало того, что это в принципе популярное направление с множеством курортных зон и островов, чистым пляжем и тропиками, тут еще есть чем пощекотать себе нервы. Десятки километров каменного леса с уходящими в небо острыми шпилями. Да, вы не ослышались, каменный. В заповеднике Цинги де Бемараха растут не цветы или деревья, а древние породы скал.

Площадь этого охраняемого объекта – 125 тысяч гектар. Громадные карстовые породы имеют синий и серый цвета, и очень острые края. К счастью туристов, наверху все же есть открытые площадки, а соединены они подвесными мостиками. Нужно много храбрости, чтобы гулять по ним, но вы будете вознаграждены самым удивительным видом на планете.

Авиабилеты в Мадагаскар позволяют не только наслаждаться всеми преимуществами тропического климата, но и побывать в необычном заповеднике. Ученые охотно объясняют, как образовались такие пики. Говорят, это работа воды и ветра, и никакой мистики тут нет.

Раньше на месте каменного леса был океан, потом он отошел дальше, оголив скалистое дно, а уже потом со скалами десятками лет играл ветер, обтесывая вершины. Кстати, в заповеднике живет множество редких птиц и животных, например, белые лемуры. Местные не опасаются леса, но приписывают ему мистические свойства и утверждают, что среди скал живут древние боги.

9. Врата в ад, Туркменистан

Естественно, это не настоящие врата в преисподнюю, хотя до сих пор остаются шаманы, да и просто местные жители, которые уверяют, что так оно и есть. Кратер Дарваза будоражит ум и поражает воображение.

Пустыня Каракумы вообще интересное место, но посреди нее находится необычная природная аномалия. Со стороны это выглядит так, будто земля обвалилась прямо до основания, откуда бьют столпы огня. Газовый кратер достигает глубины 20 метров, а в диаметре составляет 60 метров. Появился он во времена СССР, материалы по этому делу являются частично засекреченными. Известно лишь, что тут проводились раскопки, пришедшие вот к такому результату.

Сегодня же любой желающий может купить билеты до Ашхабада и полюбоваться вратами в ад. Ученые говорят, что если бы тогда геологи не обнаружили каверну с газом, то мог бы произойти огромный взрыв с опасностью для людей. Чтобы деактивировать и вывести газ, местные власти подожгли пролом. По их расчетам, он должен был гореть примерно неделю. Однако что-то пошло не так (самая простая версия – источники месторождений скрыты и огромны) и кратер горит до сих пор.

10. Шоколадные холмы, Филиппины

Эти привлекательные природные образования стали визитной карточкой острова Бохол. Мало того, что тут приятный тропический климат, чистые побережья и масса лесов, так еще и есть такая таинственная «фишка». Со стороны холмы действительно напоминают трюфельные конфеты или пирожные, выглядят аппетитно и необычно.

Но на деле тайна их появления покрыта мраком, а местные стараются обходить достопримечательность стороной. Покупая авиабилеты на Филиппины, вы, скорее всего, закажете экскурсию сюда, но будьте осторожны. Говорят, если блуждать среди них ночью, то можно уже никогда не найти дорогу домой.

Всего на Бохоле насчитывается 1000 таких холмов. Удивляет то, что они все имеют правильную коническую форму, которую сложно принять за природную. Однако высота от 30 до 120 метров говорит о том, что руками создать такое чудо было очень непросто. Есть разные теории появления холмов. По одной из них аномалии образовались в результате подъема залежей коралловых рифов. По другой – из-за вулканической активности. Как бы то ни было, выглядят они очень эффектно.

Наша планета полна еще многими удивительными местами, от которых захватывает дух. Начинайте узнавать их уже сейчас, увидев все своими собственными глазами.