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Североатлантический совет НАТО начал визит в Украину

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  • 30.10.2019, 12:35
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Североатлантический совет НАТО начал визит в Украину

Визит будет проходить два дня.

Сегодня, 30 октября, Североатлантический совет НАТО начинает двухдневный визит в Украину. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Представители 29 государств-членов НАТО вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом сегодня посетят Одессу, завтра – Киев. В Одессе Столтенберг выступит перед курсантами Одесской военно-морской академии.

31 октября в Киеве Столтенберг будет председательствовать на заседании комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с обращением к Верховной Раде.

Генсек и постоянные представители НАТО встретятся со спикером Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.


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