Мексика зовет за собой 1 Телеграмм-канал «Серпом По»

30.10.2019, 12:55

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Достали воры и бандиты на постах «президентов».

В Мексике депутаты подавляющим большинством поддержали реформу Конституции, разрешив отдавать под суд президента за коррупцию и тяжкие преступления.

«Неприкасаемых» в мире станет меньше.

России сказочно повезло. Наш просроченный президент – кристально чистый человек, который ходит, не замочив ног по коррупционному океану. Его ближайшие друзья стали «королями госзаказа», сказочно обогатились за годы его правления. Но президент чист. «Все по закону».

И даже если выяснится, что президент России совершил многочисленные преступления, кто его будет судить? Басманные? Нет, это не суд, а расправа. С этой стороны мы пока не готовы.

Да и есть ли в России депутаты, которые перепишут законы, объявят Путину импичмент, отдадут его под суд? Спросите нижнего и верхнего спикеров Володина и Матвиенко. Они умрут от страха, услышав сам вопрос. Потому нужен настоящий парламент.

Мы в России пока не готовы наступать на пятки Мексике, уставшей от los bandidos. Но спасибо далекой стране за вдохновляющий пример. Пора народу становиться на старт, напрячь мышцы и, поймав хлопок пистолета, лететь Усейном Болтом в погоню за исчезающим в коррупционных лесах Стерхом.

Телеграмм-канал «Серпом По»