Пикеты «Европейской Беларуси» в Минске: новое расписание 30.10.2019, 12:57

Агитационные пикеты кампании можно найти по флагам с «Погоней» и европейской символикой.

Пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь» приглашает минчан на предвыборные пикеты кампании.

На них можно присоединиться к гражданской кампании «Европейская Беларусь» и получить информационные буклеты и листовки.

Распиание пикетов:

станция метро «Площадь Победы», выход к магазину «Океан»: 12.00 — 16.00,

станция метро «Институт культуры», выход к Академии управления: 12.00 — 17.00,

станция метро «Пушкинская», выход к магазину «Богатырь»: 15.00 — 19.00,

перекресток проспекта Независимости и улицы Руссиянова: 15.00 — 19.00,

площадка у входа в кинотеатр «Октябрь»: 17.00 — 20.00.

станция метро «Каменная горка», магазин «Алми»: 16.00 - 19.00

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и европейской символикой.