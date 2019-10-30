Пикеты «Европейской Беларуси» в Минске: новое расписание
- 30.10.2019, 12:57
Агитационные пикеты кампании можно найти по флагам с «Погоней» и европейской символикой.
Пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь» приглашает минчан на предвыборные пикеты кампании.
На них можно присоединиться к гражданской кампании «Европейская Беларусь» и получить информационные буклеты и листовки.
Распиание пикетов:
станция метро «Площадь Победы», выход к магазину «Океан»: 12.00 — 16.00,
станция метро «Институт культуры», выход к Академии управления: 12.00 — 17.00,
станция метро «Пушкинская», выход к магазину «Богатырь»: 15.00 — 19.00,
перекресток проспекта Независимости и улицы Руссиянова: 15.00 — 19.00,
площадка у входа в кинотеатр «Октябрь»: 17.00 — 20.00.
станция метро «Каменная горка», магазин «Алми»: 16.00 - 19.00
Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и европейской символикой.