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Фотофакт: В Жлобине на мосту столкнулись 10 автомобилей и автобус

  • 30.10.2019, 12:59
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Фотофакт: В Жлобине на мосту столкнулись 10 автомобилей и автобус
Фото: ГАИ

Причиной стала скользкая дорога.

В Жлобин пришел «день жестянщика». Здесь на скользкой дороге столкнулись сразу 10 авто и автобус, сообщает tut.by.

Массовое ДТП произошло утром 30 октября на путепроводе по улице Полевой. Причиной стала скользкая дорога.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует уже менять летние шины на зимние.

В ГАИ просят водителей учитывать, что в сложившихся погодных условиях внешне кажущаяся чистой проезжая часть может быть скользкой. Водителям стоит выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал. Избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов. Повысить бдительность при проезде пешеходных переходов.

Фото: ГАИ

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