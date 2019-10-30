В Украине собираются отменить обязательные трудовые книжки 10 30.10.2019, 13:03

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Фото: opinionua.com

Решение будет принято до конца года.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что в правительстве написали законопроект и постановление об отмене обязательности трудовых книжек, неделю назад их «пустили в работу», пишет «Украинская правда».

«Я познакомился с главой Пенсионного фонда, он мне показал, как работает их электронная система. Оказывается, в Пенсионном фонде с 2000 года все в электронной форме. У них, кстати, крутая система. Я говорю: «А почему мы тогда трудовые книжки до сих пор не отменили?».«Да как-то никогда не было политической воли». Я говорю: «Так давайте сделаем». Он говорит: «Давайте».

Я позвонил министру социальной политики Юлии Соколовской, говорю: «Юля, тут такое дело. Давай отменим обязательные трудовые книжки». Она говорит: «Ну, давай». Я позвонил Милованову (Тимофей Милованов, министр экономики - ред.), говорю: «Я знаю, что ты там реформируешь КЗоТ (Кодекс законов о труде - ред.). Ты не против сделать трудовые книжки необязательными?». Он говорит: «Конечно, не против».

Так мы собрали чат, коллеги написали законопроект и постановление, мы неделю назад пустили их в работу. Я надеюсь, что в этом году сможем реализовать», - рассказал Дубилет об идее отмены обязательных трудовых книжек.

«Мне нравится в нашем Кабмине то, что у всех правильные рабочие отношения. Я не знаю, но у меня такое впечатление, что так просто в прошлом Кабмине министры не могли друг другу звонить и быстро решать проблемы.

У нас в Кабмине могут быть немного разные идеологии, кто-то больше либертарианец (совокупность политических философий и движений, поддерживающих свободу как основной принцип - ред.), кто-то меньше. Но такое впечатление, что система моральных ценностей у многих в порядке», - добавил он.

На вопрос, что будет после отмены трудовых книжек, Дубилет заявил:

«Вы приходите на работу, к примеру, в «Украинскую правду», а «Украинская правда» не требует у вас трудовую книжку. Паспорт и ИНН просит. Ей не нужно хранить бумажную копию, ставить какие-то штампики».

«Смотрите, это не отмена трудовой книжки, это опция. Вы все равно сможете попросить «Украинскую правду»: «Поставьте мне в трудовой книжке штамп, мне так спокойнее». Но «Украинская правда» не будет обязана хранить эти документы. Она не будет обязана требовать их», - пояснил министр.