«Широкая огненная полоса в небе» 1 30.10.2019, 13:19

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Очевидица рассказала, как падал метеор в Браславе.

В ночь на 25 октября в небе над Браславским районом зафиксирована необычная вспышка света — сгорело метеорное тело. Эту информацию tut.by подтвердили и в РОЧС. «Браслаўская звязда» поговорила с очевидицей необычного явления — Аленой Шевчик.

«Яркая вспышка осветила мою комнату»

Жительница Браслава рассказывает:

— Ночью я проснулась, глянула в окно. Вдруг комната осветилась довольно ярким светом. Я подумала, что просто подъехали машины на стоянку.

Но через несколько секунд широкая огненная полоса летела в небе под углом 45 градусов, затем резко поменяла траекторию и вертикально ушла в район акватории озера, точнее, его южного берега. Я даже время засекла: на часах было 3.12.

За несколько минут до появления метеорита я видела в лесу, на том же берегу Дривят, свечение, которого раньше в той стороне никогда не наблюдала. Там нет населенных пунктов — только леса и болота.

Свечение продолжалось до 5.30 утра. Может, чуть раньше в то место уже упал осколок? После произошедшего я больше не спала, искала информацию на форумах, с утра звонила в обсерваторию БГУ, своим знакомым. Многие проявили интерес. И по той информации, которую мне уже удалось получить, выходит, что если метеорит меняет траекторию полета с полугоризонтальной на вертикальную, то это говорит о том, что он не сгорел целиком в атмосфере Земли, и какая-то его часть упала на поверхность.

Поиск доказательств

Момент падения небесного тела попал в объективы камер видеонаблюдения на городской набережной.

А вот в том, что же именно летело над Дривятами, мнения расходятся. По версии некоторых, это мог быть метеор, так как его траектория резко обрывается. Возможно, предполагает Алена Шевчик и ее единомышленники, он встретился с деревьями или упал в болотистое место. Заинтересованные люди вычисляют путь небесного тела, чтобы проверить версию.

Но преподаватель астрономии в лицее Белорусского государственного университета Виктор Малыщиц сомневается, что это был метеор.

— Предположу, это был болид — метеор, который сгорел, не долетев до земли. В том, что он осветил комнату, ничего экстраординарного нет. Но болиды сгорают примерно в 80−100 километрах над землей. Думаю, что свечение, которое наблюдала Алена, было на расстоянии 200−300 километров над землей. Объект не мог изменить траекторию полета, иначе бы взорвался. Но взрыва не было, а если бы он был, то сразу исчезло бы и свечение. Но даже если предположить, что это действительно был метеорит, и он упал куда-нибудь в лес возле озера Дривяты, то найти его вряд ли возможно. Поймите: долететь мог не большой валун, а так, маленький булыжник. И искать ведь придется не на какой-нибудь открытой ледяной площадке, а в лесу. И все-таки с большой долей вероятности я допускаю, что ничего там до земли не долетело.

Однако Алена объявила в соцсетях поиск возможных свидетелей этого небесного явления. Она не теряет надежду, что стала свидетельницей уникального явления, и приглашает всех желающих поехать с ней на поиски места падения.