Бег на месте Леонид Фридкин

30.10.2019, 13:29

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Почему мы катимся назад в рейтинге Всемирного банка?

Беларусь опустилась на 49-е место в рейтинге Doing Business - 2020. Год назад мы были 37-ми. Таким образом, планы вхождения в тридцатку лучших по состоянию деловой среды стран мира вновь не сбылись. Отчасти это связано с очередными изменениями методики Всемирного банка. Но главная причина - интенсивность реформ у других гораздо больше, чем у нас.

Традиционно в исследовании «Ведение бизнеса» эксперты Всемирного банка оценивают нормы, способствующие и препятствующие ведению предпринимательской деятельности, по 10 критериям. Хотя Беларусь с 37-го места опустилась сразу на 12 позиций - почти до уровня пятилетней давности, большинство индикаторов, по которым формируются баллы каждого критерия, не ухудшились. Просто в ряде стран улучшения происходят гораздо быстрее и масштабнее (см. табл.).

К шестерке лидеров - Новой Зеландии, Сингапуру, Гонконгу, Дании, Южной Корее и США - вплотную приблизилась Грузия (7-е место), к десят-

ке - Литва (11-е), внезапно опередившая Эстонию (18-е) и Латвию (19-е). В заветную «тридцатку» вошли Казахстан (25) и Россия (28). Нас опередили Азербайджан (34), Армения (47) и Молдова (48). Так что мы по-прежнему опережаем лишь такие постсоветские страны как Украина (64-е место), Узбекистан (69-е), Кыргызстан (80-е) и Таджикистан (106-е). Впрочем, по оценке ВБ, условия ведения бизнеса в Беларуси также получше, чем в Италии (58), Индии (63) и Люксембурге (73).

Замыкают рейтинг хронические аутсайдеры - Венесуэла, Эритрея и Сомали.

БЕГОМ: РАЗ, ДВА…

Беларусь улучшила свои позиции только по одному из 10 показателей - «Международная торговля». Здесь мы поднялись с 25-го на 24-е место, причем количество баллов осталось прежним. По семи показателям мы откатились назад, а по двум сохранили прежние места - «подключение к системе электроснабжения» (20) и «налогообложение» (99). При этом по четырем показателям остались те же баллы, что и год назад, а по шести они даже стали больше. Однако этих улучшений не хватило не только для того, чтобы подняться в рейтинге, но даже для того, чтобы сохранить былые позиции.

По показателю «Регистрация предприятий» Беларусь опустилась на одну строку - с 29-й на 30-ю, по «Получению разрешений на строительство» - с 46-й на 48-ю, хотя оценка по ним улучшилась на 0,1 и 0,4 балла соответственно. Не помогло даже сокращение времени регистрации бизнеса на полдня, а получения разрешения - на два дня.

В номинации «Регистрация собственности» наша страна опустилась с почетного пятого места сразу на 14-е, несмотря на прежнюю сумму баллов.

По показателю «Получение кредитов» произошел обвал с 85-го на 104-е место при сохранении тех же баллов. Всеобщим скорингом и охватом кредитным реестром половины взрослого населения теперь никого не удивить, а вот над защитой кредитных операций придется поработать: она у нас вдвое хуже, чем в странах ОЭСР и в 3,5 раза - чем в странах Европы и Центральной Азии.

По показателю «Защита миноритарных инвесторов» также скачок вниз: с 51-го на 79-е место. Здесь нам отминусовали два балла. Индекс прав акционеров упал с 6 до 3 баллов из 10 возможных, индекс развития структуры управления - с 7 до 5, а корпоративной прозрачности - с 8 до 5. Разрыв со странами региона и ОЭСР по этим индикаторам еще больше увеличился.

По обеспечению исполнения контрактов существенный спад: с 29-е на 40-е место при сохранении прежнего количества баллов.

По показателю «разрешение неплатежеспособности» вниз на две ступеньки: с 72-го на 74-е место

(-0,3 балла). При этом эксперты ВБ оценивали лишь временные и финансовые затраты, а также конечный исход процесса банкротства. Так, среднее время на ликвидацию предприятия в Беларуси составляет, по данным ВБ, полтора года, средние затраты на процедуры банкротства - 17% стоимости объекта недвижимости, а индекс эффективности нормативно-правовой базы по-прежнему оценен в 10 баллов (в станах ОЭСР - 11,9). Правда, вернуть можно лишь 40,2% средств, что даже больше, чем в среднем по региону (38,5%), тогда как в странах ОЭСР - 70,2%. Впрочем, проблемы долгов, мучающие отечественную экономику в последнее время, в исследовании вообще не учитывались.

На общем фоне сохранение 99-й строки в номинации «налогообложение» выглядит едва ли не достижением. ВБ по-прежнему насчитал у нас семь платежей. Время на подготовку отчетности сократилось со 184 часов до 170 (что меньше, чем в регионе - 213,1 часа, и близко к среднему показателю по ОЭСР - 158,8). Неизменной осталась фискальная нагрузка: 53,3% прибыли, что существенно больше, чем в регионе (31,7%) и странах ОЭСР (39,9%). Факультативно ВБ оценивал индекс процедур после подачи отчетности и уплаты налогов, который у нас, как и год назад, составил 50%. Здесь учитывается процесс возврата НДС и корректировка ошибок в налоговых декларациях. Заметим, что в среднем в странах Европы и Центральной Азии этот показатель составляет 68,2%, а в странах ОЭСР - 86,7%.

ОПОЗДАВШИМ - КОСТИ

Успех в рейтинге Doing Business определяется количеством и глубиной реформ, способных в чем-то улучшить условия ведения бизнеса. По данным Всемирного банка со 2 мая 2018г. по 1 мая 2019г., 115 стран внедрили 294 реформы, направленные на регулирование предпринимательской деятельности, в 10 сферах, измеряемых проектом «Ведение бизнеса». Большинство этих реформ были реализованы в таких областях, как создание предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, и налогообложения. Наименьшее количество реформ было зафиксировано в области разрешения неплатежеспособности.

Самые распространенные реформы включали улучшение функциональности кредитных бюро и реестров, разработку или совершенствование онлайн-платформ для соответствия нормативным требованиям, повышение надежности электроснабжения, снижение некоторых налогов, усиление защиты прав миноритарных инвесторов, оптимизацию процессов регистрации собственности и автоматизацию логистики международных торговых операций.

11% всех реформ приходится на страны с низким уровнем дохода, при этом по количеству реформ (пять) лидирует Того. Начиная с отчета «Ведение бизнеса 2005», было внедрено более 3800 реформ регулирования бизнеса в 190 странах, оцениваемых докладом. Большинство этих реформ было внедрено в странах со средним уровнем дохода. В основном реформаторы стремились не столько улучшить позиции своих стран в рейтинге, сколько реально создать по возможности наиболее комфортные условия для национального бизнеса - и заодно наиболее конкурентоспособные по сравнению с другими странами.

Наибольших результатов по улучшению показателей в рейтинге DB-2020 добились Саудовская Аравия, Иордания, Того, Бахрейн, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Китай, Индия и Нигерия. В 2018-19гг. эти страны осуществили 20% реформ, произошедших во всем мире. Отстают по части реформирования страны Африки к югу от Сахары, Латинской Америки и Карибского бассейна. Впрочем, по данным авторов исследования, 26 стран внедрили 31 нормативное изменение, подавляющих эффективность и качество бизнес-регулирования, и стали менее благоприятными для ведения бизнеса.

Как правило, страны с хорошим рейтингом «Ведение бизнеса» имеют более высокий уровень предпринимательской активности и более низкий уровень коррупции, считают во Всемирном банке. При этом, хотя основным двигателем реформ является экономика, успех соседних стран должен быть дополнительным стимулом для изменений в сфере нормативно-правового регулирования.

Это серьезный урок для Беларуси. Особенность исследования DB-2020 в том, что оно охватывает именно тот период, в котором вступили в силу пакет «революционных» указов и декретов, а также новый Налоговый кодекс. Однако большая часть новшеств, содержавшихся, к примеру, в декрете №7, просто «подтягивали» условия ведения бизнеса в республике к правилам, уже несколько лет существовавшим в соседних странах, не говоря уже о развитых. А иные меры касались только отдельных сфер деятельности и вообще не могли учитываться в методике Всемирного банка, построенной на оценке условий работы усредненной компании, не пользующейся эксклюзивными преференциями.

Между тем исследование предлагает простой и удобный способ измерения реформ - по расстоянию до передового рубежа. Если в результате любого обновления данных страна по соответствующему индикатору продвинулась к передовому рубежу на 2% и более, то мероприятие считается реформой. Если меньше 2% - реформа «не засчитывается». В частности, Беларусь набрала в исследовании 74,3 балла из 100 возможных, в прошлом - 74,4. Получается, что у нас за год не набирается и одной полноценной реформы. А от «передового рубежа» наилучших показателей бизнес-климата, по версии Всемирного банка, нас еще отделяет 25,7 балла.

Для сравнения: Испания, замыкающая заветную тридцатку, набрала в DB-2020 всего 77,9 балла. Казалось бы, совсем немного. Но проблема в том, что, пока наши власти после долгих проволочек решатся что-нибудь изменить, другие успевают уйти далеко вперед. Ждать никто никого не собирается.

Впрочем, как местные бизнесмены, так и зарубежные инвесторы, при принятии решений руководствуются не столько данными рейтингов, сколько оценкой потенциальной доходности вложений и своими представлениями о рисках. Так что места в различных рейтингах международных организаций - штука достаточно условная…

Леонид Фридкин, «БелГазета»