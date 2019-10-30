Зеленский: Мы все контролируем, все будет спокойно 7 30.10.2019, 13:38

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Владимир Зеленский

Президент Украины прокомментировал разведение войск на Донбассе.

В комментарии журналисту Настоящего Времени президент Владимир Зеленский подтвердил разведение войск на Донбассе. Он отметил, что оно происходит на участке, где не было выстрелов более семи дней по информации украинских военных, а также по информации ОБСЕ.

"Зеркально они могут начинать это делать, но мы ждем подтверждения ООС (штаба Операции объединенных сил). Так уже подтвердили в ООС? Прекрасно. Все происходит спокойно, на этом участке нет никаких выстрелов. Мы контролируем четыре "Золотых", и одно "Золотое" пока что мы не контролируем", – сказал украинский президент.

"Все спокойно, мы все контролируем. Все будет спокойно", – заверил Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии Настоящему Времени заявил: "Мы договорились о двух вещах – формула Штайнмайера и разведение в трех участках. Из трех. Мы развели полностью в станице Луганской и строим мост".

"И теперь второй вопрос: мы разводим в Золотом, осталось Петровское. Мы разводим сейчас, в то время как мы с вами говорим, Петровское. И это все условия, на которые мы как советники внешнеполитические президентов договорились для саммита. Я не вижу никакой другой причины для россиян не найти времени для встречи четырех лидеров", – добавил Вадим Пристайко.

Утром 29 октября глава МИД Украины объявил, что в поселке Золотое на линии разграничения на Донбассе началось разведение украинских войск и войск пророссийских сепаратистов. Эту информацию также подтвердили в штабе операции Объединенных сил ВСУ. Через несколько часов сепаратисты "ЛНР" сообщили, что военнослужащие Народной милиции "ЛНР" также приступили к отведу сил и средств с территории участка разведения у Золотого. Это же подтвердил корреспондент "Интерфакса", который находится на месте событий.

"Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня, – заявил Вадим Пристайко в Мариуполе. – Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ".

По словам главы МИД Украины, когда разведение закончится в Золотом, участники конфликта должны приступить к отводу войск и вооружений в селе Петровское и еще на четырех участках вдоль всей линии разграничения. Министр предположил, что этот процесс займет месяц.