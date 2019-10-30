Лев Марголин: Лукашенко любит ездить по полям без всякой необходимости 16 30.10.2019, 13:41

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Лев Марголин

Почему диктатор проводит совещания по уборке урожая?

Вчера Лукашенко провел совещание, на котором рассказывал о зяби, волновался за уборку картофеля, рассказывал о силосовании. Диктатор поставил задачу до 7 ноября завершить уборку и большинство осенних полевых работ.

Почему таким вопросам в нашей стране уделяется самый высший уровень? Почему нельзя их решать на уровне совещания у министра сельского хозяйства?

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал экономист Лев Марголин:

- По большому счету, даже уровень министра сельского хозяйства слишком высок для таких вопросов. Для Лукашенко вопросы сельского хозяйства - это дело его предпочтений и во многом хобби. И поэтому он так часто ездит по полям, трогает руками колоски, заходит на фермы, проводит совещания.

В этих вопросах он чувствует себя более-менее уверенно и психологически комфортно. Но никакой практической нагрузки такие совещания не несут. Лукашенко это просто нравится, и он периодически влезает в это без всякой необходимости.