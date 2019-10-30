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Россия и санкции: сколько переплачивает каждый россиянин из-за эмбарго?

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  • 30.10.2019, 14:02
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Россия и санкции: сколько переплачивает каждый россиянин из-за эмбарго?
Фото: bryansktoday.ru

С августа 2015 года в России уничтожили свыше 25 тысяч тонн санкционных продуктов.

В новом исследовании, посвященном изменению потребления, производства и цен на продукты из санкционного списка, говорится о том, что российские потребители теряют 445 млрд российских рублей (более 174 млрд грн) из-за продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году, пишет Крым.Реалии.

Летом 2014 года Россия запретила ввоз некоторых продуктов из стран, которые поддержали санкции против Москвы, введенные за аннексию Крыма и конфликт на Донбассе.

В «черном списке» оказались страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. По данным Россельхознадзора, с августа 2015 года в России уничтожили свыше 25 тысяч тонн санкционных продуктов.


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