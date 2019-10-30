Десять интересных фактов обо всем на свете 30.10.2019, 14:00

1,383

Что такое пингвинон, какая планета солнечной системы самая горячая, с кем дружат акулы?

Ответы в материале «Вокруг света».

1. В апреле 2019 израильские ученые впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце. Клетки жировой ткани «перепрограммировали» в стволовые, которые преобразовали в клетки сердечной мышцы. Сам процесс печати занял около трех часов.

2. Органическое соединение пингвинон (циклический кетон 3,4,4,5-тетраметилциклогекса-2,5-диенона) назвали в честь пингвина, потому что его структурная формула (схематическое изображение молекулы) похожа на пингвина визуально:

3. Самый активный вулкан в мире называется Килауэа и расположен на острове Гавайи. Его высота 1247 м над уровнем моря, а основание находится на дне Тихого океана на глубине около 5,5 км.

4. На данный момент самым старым человеком на Земле официально признана японка Кейн Танака: ей 116 лет. Однако в октября 2019 года в аэропорту Дубая индийский монах Свами Шивананда на контроле предъявил паспорт, из которого следует, что именно он старейший человек на Земле. В паспорте стоит дата рождения восьмого августа 1896 года в Бехале, то есть Свами Шивананда 123 года. Однако этот факт официально пока не признан Книгой рекордов Гиннесса.

5. Несмотря на то, что Меркурий находится ближе всего к Солнцу, он не является самой горячей планетой Солнечной системы. Первое место занимает Венера, средняя температура которой составляет 475 градусов. Температура на Меркурии не превышает 426 градусов.

6. Леонардо да Винчи не имел фамилии в современном понимании. «Да Винчи» означает «(родом) из городка Винчи». Полное имя художника – Leonardo di ser Piero da Vinci, то есть «Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи».

7. Ворона и ворон не являются самцом и самкой одного вида птиц, это разные виды птиц семейства врановых из отряда воробьинообразных.

8. На Филиппинах нашли новый вид первобытного человека – Homo luzonensis. Археологи предполагают, что останки принадлежали двум взрослым и одному ребенку, жившим около 67 тысяч лет назад.

9. Алкоголь замедляет рост мозга у подростков – примерно на 0,25 мм в год на каждый грамм алкоголя, потребляемого на килограмм веса.

10. Большие белые акулы — вовсе не такие интроверты, как считалось ранее. Они умеют «дружить» или по крайней мере образуют стойкие группы, когда охотятся вместе. Это наблюдение было сделано у побережья Австралии, где акулы охотятся на тюленей.