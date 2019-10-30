Лукашенко заявил, что едет в Эмираты «обмакнуть ноги в залив» 44 30.10.2019, 14:13

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Диктатор готовится к очередному вояжу.

Лукашенко рассказал о своих визитах на Ближний Востоки в выстраивании отношений с этим регионом есть свои особенности. Например, там предпочитают работать не по государственной линии, а через членов семьи. "Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут", - рассказал Лукашенко, передает БелТА.

При этом Лукашенко добавил, что его предстоящая поездка на Ближний Восток также станет для него возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни. "Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив", - сказал Лукашенко.

Лукашенко практически ежегодно посещает ОАЭ. В 2017 году он пробыл там целых 13 дней. В пресс-службе Лукашенко этот визит с упорством идиота называли рабочим, отмечая, что арабская сторона пригласила Лукашенко "традиционно несколько дней погостить".