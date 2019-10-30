В расчетнике многодетной матери пенсия - $111 2 30.10.2019, 14:10

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Почему так?

Многодетная мать из Минска Светлана получает среднюю пенсию размером 230 рублей. В редакцию Еврорадио попала справка управления социальной защиты Фрунзенского района, где за сентябрь жительнице столицы насчитали 228 рублей 5 копеек. Самая большая пенсия, которую получала женщина, была в августе — 267 рублей.

Журналисты нашли Светлану и расспросили, почему у неё такая маленькая пенсия и как можно выжить на эти деньги.

У Светланы шестеро детей: пять дочерей и сын. Двое младших ещё школьники, а остальные живут самостоятельно. Женщина рассказала, что действительно получает небольшую пенсию.

"У нас шестеро детей, из которых двое школьников: 9 и 10 классы. Остальные уже взрослые и живут самостоятельно. У мужа тоже небольшая зарплата, но доход есть", - говорит Светлана.

Невысокая пенсия объясняется тем, что у женщины небольшой трудовой стаж, так как много лет она находилась в декретном отпуске.

Многодетная мать говорит, что на даче выращивают овощи и фрукты, поэтому голодать никогда не приходилось.

"Еду можно вырастить. Расскажу вам такой секрет: посеешь семена и вырастет еда, которую потом можно готовить. У нас полная, многодетная семья: пять дочерей, а 25 марта родился сынок по заказу любимого мужа", — рассказала Светлана.

Женщина добавляет, что у них семья католических верующих. В 90-е годы вместе с мужем Светлана возрождала белорусскую мессу.