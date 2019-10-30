WP: Перебежчик, выдавший аль-Багдади, получил $25 миллионов 30.10.2019, 14:14

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Фото: Omar Haj Kadour/Agence France-Presse/Getty Images

Информатор координировал перемещение главаря «Исламского государства» по Сирии.

Местонахождение лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади удалось выяснить благодаря информатору. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники (перевод — Радио Свобода).

Они утверждают, что перебежчик из ближайщего окружения главаря джихадистов координировал перемещение аль-Багдади по Сирии. Информатора может ожидать награда в размере 25 миллионов долларов США.

Собеседники газеты отмечают, что перебежчик передал разведке США не только координаты нахождения лидера группировки, но и план помещения, где тот находился. Во время штурма информатор, как утверждается, находился в доме аль-Багдади. После штурма его вместе с семьей вывезли за пределы Сирии.

Один из источников сказал The Washington Post, что предполагаемый информатор спецслужб изначально хотел отомстить джихадистам за убийство своего родственника и контактировал с курдскими формированиями. Курды якобы передали информацию о нём Соединённым Штатам. Американская разведка в течение нескольких недель проверяла достоверность полученной информации.

Сегодня же британское издание Daily Mail сообщило, что пастухи в Ираке нашли тайник "Исламского государства" с драгоценностями и 25 миллионами долларов. Об этом изданию рассказал бывший соратник аль-Багдади. По его словам, в тайник находился в тоннеле на границе с Сирией, Саудовской Аравией и Иорданией.

Президент США Дональд Трамп объявил 27 октября об операции против Абу Бакра аль-Багдади, в результате которой он подорвал себя и находившихся с ним нескольких детей. Операция проводилась в сирийской провинции Идлиб, в ней участвовали наземные и воздушные силы. Российское Минобороны в ответ заявило, что не располагает точными данными об убийстве лидера "Исламского государства".