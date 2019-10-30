Что толку от денег? 2 30.10.2019, 14:31

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Одна инфляция.

Скажу как независимый белорусский экономист независимым белорусским экономистам: деньги - от лукавого. Особенно кредитные. Берешь чужие, отдаешь свои. Без кредитов лучше. Особенно когда картошечка, огурчики-помидорчики и прочий самогон со своего огорода. А если кэш нужен, можно бутылки пособирать. Что толку от денег? Одна инфляция, пишет «БелГазета».

Белорусские должностные лица на прошедшей неделе продемонстрировали, что не гоняются за заемными средствами, в чем их обычно упрекают независимые экономисты. 22 октября недавно вернувшийся из Вашингтона, где проходили переговоры с МВФ, зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц в ответ на неизбежный вопрос о кредите четко и решительно заявил: «Я не буду это комментировать, поскольку сейчас мы не обсуждаем эти вопросы с МВФ... Мы обсуждали вопросы, связанные с макроэкономической ситуацией сейчас в стране и будущего прогноза на следующие годы».

А 25 октября министр финансов Максим Ермолович опроверг информацию, будто идут переговоры с Москвой о кредите правительства РФ на сумму до $600 млн. «Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства РФ и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита не рассчитываем», - заявил министр. И не нужно мешать сюда политику: «Необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет».

Правда, Ермолович добавил, что до конца года РБ рассчитывает получить кредит Банка развития КНР на 3,5 млрд. юаней (порядка $500 млн).