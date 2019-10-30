Зеленский рассказал, как хочет возвращать Донбасс и Крым 3 30.10.2019, 14:48

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Стратегия Украины включает в себя четыре составляющие.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Форуме единства в Мариуполе заявил, что в Украине должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма, пишет «Украинская правда».

«После 5 лет войны должна, наконец, появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. Ее составляющие будут представлены сегодня.

Есть очень важный момент – это наше видение, которое подлежит широкому обсуждению, дискуссии, ради его улучшения».

По словам Зеленского, чтобы реинтеграция была успешной, стратегия государства должна включать 4 составляющие. В частности, прозрачность и публичность – государство должно искать правильные пути решения проблем вместе с гражданским обществом.

Вторая составляющая – это консенсус: украинское общество должно договориться между собой в вопросе возвращения Крыма и Донбасса.

Третья составляющая – это реализм. По словам президента, ошибочно думать, что мы быстро вернем Крым и Донбасс военным путем, и все произойдет, как по взмаху волшебной палочки. Зеленский отметил, что подход к реинтеграции должен быть взвешенным и прагматичным – надо четко ответить себе на вопрос, какова наша главная цель и на какие компромиссы мы готовы идти.

И четвертая составляющая – имплементация, или способность государства воплощать стратегии в жизнь, показывать реальные шаги и реальные результаты.

Для достижения этого, по словам президента Украины, должно быть единство, которое «жизненно необходимо и для сохранения страны, и для совместного решения других вызовов».