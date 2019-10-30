«Работал от темна до темна, а растоптали за минуту» 4 30.10.2019, 15:13

2,839

Сергей Пищало

Фото: tut.by

Как из-за анонимки судили председателя колхоза.

«Я же хотел как лучше, сэкономить деньги, а заработал уголовное дело», — вздыхает Сергей Пищало, когда журналист tut.by Катерина Борисевчи садится в его старенький «Фольксваген-Пассат». Пока машина катится по полям, Сергей Викторович с грустью смотрит на свои уже бывшие владения. Говорит, за время судов успел провести посевную, уборочную, заготовить корма на зиму, но две недели назад его уволили. Директора ОАО «Вишневка-2010» суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Суть дела, по словам самого Сергея Викторовича, в том, что он, чтобы не тратить огромные суммы на СТО на ремонт колхозных машин, просил их отремонтировать своего водителя. За это оба поплатились. Получили судимость.

— Называется, получил благодарность. Три года работал от темна до темна, а растоптали за минуту. Понимаете, это самое обидное. На ровном месте завели дело. Ну какой из меня коррупционер? — снова тянется за сигаретой 56-летний Сергей Пищало. Чуть позже он признается: все его имущество — старый автомобиль, микроволновка, телевизор, холодильник и стиральная машина. На все сейчас наложен арест.

От Минска до ОАО «Вишневка-2010» всего 20 километров, хозяйство объединяет 22 деревни и два бывших колхоза. Пять лет назад сюда пришел работать Сергей Пищало, сперва главным агрономом, затем заместителем директора, после стал руководителем.

— Меня согласовывали 8 месяцев, проверяли четко, — говорит Сергей Викторович и объясняет это тем, что «Вишневка-2010» относится к агропромышленному комплексу Управления делами президента.

— Хоть мы и недалеко от Минска, но с зарплатами тут было не очень, ее задерживали по 2−3 месяца, выдавали частями, долг предприятия вообще был 18 миллиардов (неденоминированных рублей. — Прим.). Как я работал? Ну, тяжело было… Ну, крутился… Зато теперь зарплата выдается каждый месяц, моя, например, была 1300 рублей, — не скрывает цифр Сергей Викторович. — Работал без выходных, без проходных, с утра и до ночи. Я был и руководителем, и водителем, когда надо, и агрономом. Наш агроном умер два года назад, и на его место идти никто не хотел. Попробуй в деревню затащить молодежь, ей хочется выходных, вечером уже быть дома — а так не получится. Ну что говорить, если одно время в Горецком районе, где есть сельскохозяйственная академия, в хозяйства требовались шесть агрономов?

«В анонимке было несколько пунктов, признал только последний: способен ругаться матом»

Машина уже бывшего руководителя предприятия паркуется возле конторы, той самой, куда он приезжал на работу каждый день. Сразу зайти Сергей Викторович не решается, он уже не хозяин, поэтому набирает кого-то по телефону, и мы поднимаемся на второй этаж. На двери по-прежнему висит табличка «Директор Пищало Сергей Викторович».

— Не успели поменять, — улыбается экс-руководитель.

На двери кабинета до сих пор табличка с его именем

Пока шли суды, Сергей Викторович успел закончить посевную и начать уборочную

Он садится за стол, на столе перед Пищало два приговора. Он искренне не понимает, как стал фигурантом уголовного дела. Там, где правоохранительные органы увидели «преступный сговор», он никакого криминала не видит.

— Я же хотел как лучше, сэкономить деньги, а заработал уголовное дело, — бесхитростно объясняет Сергей Викторович.

Все началось с того, что в конце 2017 года на руководителя «Вишневка-2010» написали анонимку. Сам Пищало говорит: если ты руководитель, для всех быть хорошим невозможно, поэтому донос не то чтобы спокойно воспринял, но знал: бояться нечего. На предприятии начались проверки.

— В анонимке было несколько пунктов, уже все не помню, но якобы мой водитель Андрей не работает, «мертвая душа», а деньги я забираю себе, — вспоминает Сергей Пищало. — Я признал только последний пункт: способен ругаться матом. Есть такое дело, другой раз до того же тракториста только так лучше доходит. В общем, проверили нас райисполком, Управделами и ОБЭП — никаких нарушений не нашли.

«Не напишешь явку с повинной, пойдешь в СИЗО»

Сергей Викторович продолжил работать руководителем, успел даже получить грамоту, закончить посевную, начать уборочную, пока в его кабинет не зашли сотрудники ДФР.

— Меня забирали 4 человека, сразу дома провели обыск. Спрашивал: «А что вы ищете? Все же документы на работе». И повезли меня в ДФР, продержали с 10 утра до 8 вечера. Как говорится, если бы каждый год судили, так знал бы все законы, а так… Никто не сказал, что положен адвокат, что могу не свидетельствовать против себя. Это уже узнал потом, когда открыли уголовное дело. А там, в кабинете ДФР, сказали писать явку с повинной: «Не напишешь явку, пойдешь в СИЗО». Я написал, что никогда больше не буду ремонтировать машину у своего водителя, — пересказывает события сентября 2018 года Сергей Викторович.

В тот день в ДФР также увезли личного водителя — Андрея Медведя. Он собирался ехать за запчастями для «Нивы», а уехал на допрос.

— Они (сотрудники ДФР. — Прим.) все искали выгоду. Ну какая выгода? Человек экономил государственные деньги. Мне эта выгода аж ночью потом снилась, — водитель Андрей тоже пришел на встречу с нами. — Меня наняли на работу водителем, чтобы экономить деньги и так уже убыточному предприятию. Водителем был, когда надо, а так — занимался ремонтом колхозных машин. Зарплата — 500 рублей.

Логика мужчин простая: в чем состав преступления, если работа не стояла, машины ремонтировались, а по полям Сергей Викторович мог ездить сам? Финансовое состояние колхоза было таким, что приходилось экономить каждый рубль. Чуть позже в беседе с журналистом сотрудники «Вишневки-2010» будут только улыбаться, услышав вопрос: можно ли было ремонтировать машины на СТО? Денег у хозяйства не было.

— В ДФР еще сказали: «Ты же не вздумай поменять показания». Целый день меня допрашивали три человека, тоже был без адвоката. Может, я читал через строчку, подпись поставил, и все. А когда вызывали в СК, там полностью ознакомился со своими показаниями и стал говорить: «Этого не было, измените, это было не так». И, если сразу шел как свидетель, стал уже обвиняемым, — продолжает водитель Андрей Медведь.

«Такого руководителя больше не будет, за ним шли люди»

Так директор и водитель стали фигурантами уголовного дела. Пищало вменили ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и выставили ущерб в 9255 рублей. Его ДФР насчитал так: раз водитель только четыре дня официально был в командировках, выходит, эти дни он работал, остальные — нет. Его выплаченная зарплата за все время работы и есть ущерб.

— Я по ночам иногда ремонтировал автомобиль, чтобы утром Сергей Викторович мог поехать по полям! Одну только «Ниву» восстанавливал два месяца, — не скрывает возмущения Андрей Медведь, которого обвинили по ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 424 (Соучастие в преступлении).

— Тут очередь на проходной стояла, чтобы поставить подпись за директора, — рассказывает управляющая молочно-животноводческим комплексом Зоя Федоровна. Под коллективным письмом в защиту Сергея Викторовича подписались более 90 человек. — Он настоящий хозяин, работал с 4 утра, я только приду на тёлки (на пастбище, где паслись молодые коровы. — Прим. TUT.BY), а он уже там. Такого руководителя больше не будет, как Сергей Викторович, за ним шли люди. Он все вопросы закрывал, все на себе тянул, работал без выходных.

Зоя Федоровна считает, что лучшего руководителя, чем Сергей Пищало, уже не будет

Уже потом у директора предприятия не раз спросят: почему километраж такой большой? Почему машины так часто ремонтировались? Ответ простой: от одной деревни хозяйства «Вишневка-2010» до другой — 30 километров, а нужно быть в курсе дел, старые колхозные машины постоянно требуют ремонта. Как-то Пищало все-таки доехал до СТО поменять масло и ручки — счет 380 рублей.

— Это почти моя зарплата, — берется за голову Андрей Медведь.

Андрей — не профессиональный автослесарь, самоучка, с Сергеем Викторовичем знаком около 10 лет и не раз ремонтировал его старый «Фольксваген-Пассат» 1995 года выпуска. А потом Пищало пригласил Андрея на работу, по подсчетам руководителя, за это время он отремонтировал колхозные машины на 12 тысяч рублей.

— Надо было сразу дописать «водитель-слесарь», тогда вопросов бы не было, а так вышло, что в должностную инструкцию Андрея ремонт машины не входил. Так мы оказались в суде. Правда, судья по-человечески во всем разбирался, было 10 заседаний, — вспоминает Сергей Викторович. — Наверное, маньяков столько не судят.

В приговоре суда Минского района от 24 июня указано, что свидетели, сотрудники «Вишневки-2010», рассказали во время процесса: Андрей Медведь действительно ремонтировал машины, на самом предприятии условий для ремонта нет, поэтому он делал это в своем гараже. Выслушав все стороны, суд пришел к выводу: ущерба предприятию не было нанесено, оно действительно нуждалось в слесаре по ремонту машин, поэтому директор не совершал действий «вопреки интересам службы». То, что он дважды ремонтировал свой личный автомобиль за деньги у Медведя, — не преступление. К его услугам Сергей Пищало обращался еще до назначения на свою должность. Кроме того, явку с повинной руководителя суд не расценил как доказательство: она не раскрывает никакой заинтересованности и была написана, как сообщил обвиняемый, по указанию сотрудников ДФР.

Андрей Медведь всегда ремонтировал машину Сергея Викторовича за деньги

Вину фигуранты не признали, а суд пришел к выводу: в документы вносились данные, что Медведь был за рулем авто, а по факту — нет. В итоге Сергея Пищало и Андрея Медведя признали виновными по ч. 2 ст. 380 УК (Подделка документов, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и приговорили каждого к трем годам ограничения свободы без направления в колонию.

«Обычно все тянут себе, а у него даже служебного жилья нет»

С приговором мужчины не согласились, но решили не обжаловать. На тот момент Андрей уже перешел на новую работу, а Сергей Викторович жил делами колхоза.

— Даже не думал увольняться. Самая же уборка урожая была, заготовка кормов. Ну натура у меня такая. Честно, люди же не виноваты, — как на духу говорит Сергей Викторович.

Но работать дальше не получилось: прокуратура обжаловала приговор, посчитав его мягким. 23 сентября судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда приходит к выводу: явку с повинной Пищало в ДФР и первые показания Медведя стоит считать правдивыми и «кладет их в основу апелляционного определения». В итоге суд пришел к тому, с чего начиналось дело. Сергея Пищало признали виновным по должностной коррупционной статье — ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой на два года, штрафу в 300 базовых величин (7650 рублей. — Прим.TUT.BY) и запретили занимать руководящие должности сроком на пять лет. А дело о взыскании ущерба в 9255 рублей отправляется на новое рассмотрение в тот же суд, но уже к другому судье.

Андрей Медведь приговорен к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания

Водителя Андрея Медведя также признали виновным, но по ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 424 (Соучастие в преступлении). Срок — два года лишения свободы с отсрочкой на полтора года и штраф в 300 базовых величин. Это значит, что мужчины будут оставаться на свободе, если не совершат новое преступление.

— 18 октября меня уволили, остался без работы. Как мне платить этот штраф, не знаю, — говорит уже бывший директор. — У меня двое несовершеннолетних детей, адвокатов до суда вообще не брал. Во-первых, надеялся на справедливость. Во-вторых, один их заход в суд стоит 450 рублей, и неважно, сколько длится заседание.

О важном Сергей Викторович скромно умалчивает. Все эти пять лет он снимает квартиру в Заславле, служебного жилья у него нет.

В разговоре с журналистом уже бывший его подчиненный обронил: «Это честный, добросовестный человек. Последнее служебное жилье отдал механизатору и кладовщице, чтобы их задержать на работе, а себе ничего не взял. А обычно все тянут себе». Оказалось, свое жилье Сергей Викторович продал, когда переезжал на новое место работы в Минский район, начал строить дом, но строительство растянулось на годы.

Сейчас обязанности председателя исполняет главный инженер Владимир Артюх.

— Человек старался для пользы дела, экономил для хозяйства, а получилось, сэкономили на серьезное наказание, — отмечает Владимир Александрович. — Да какой ущерб? Мы же предоставляли сведения, сколько бы эта работа стоила на СТО, наоборот, мы еще в плюсе оказались. Ездить на СТО денег не было и нет, а так нашли человека, хоть технику колхозную сделали.

В защиту директора подчиненные написали коллективное письмо

Как рассказывает механизатор Игорь Ковш, при бывшем руководителе зарплату стали выплачивать вовремя, и это нормальные деньги — 900−1000 рублей.

— К людям относился по-человечески, надо выходной — подошел и сказал. Без проблем. Хороший был, жалко его, — добавляет Игорь.

Уже на прощание сотрудники колхоза говорят:

— Приговор несправедливый. Оклеветали человека — и все, а мы остались без руководителя.