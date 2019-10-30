Украинская Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий 1 30.10.2019, 15:15

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За данное решение проголосовали 267 народных депутатов.

Верховная Рада Украины приняла постановление «О переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области» (№ 2175). Как передает корреспондент unian.net, за данное решение проголосовали 267 народных депутатов. Постановлением предусмотрено переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

26 октября 2017 года депутаты Переяслав-Хмельницкого городского совета проголосовали за возвращение исторического названия городу - Переяслав. "Одобрить предложение общественного совета при исполнительном комитете Переяслав-Хмельницкого городского совета по возвращению городу Переяслав-Хмельницкий Киевской области исторического названия "Переяслав", - говорится в принятом документе.