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Украинская Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий

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  • 30.10.2019, 15:15
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Украинская Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий

За данное решение проголосовали 267 народных депутатов.

Верховная Рада Украины приняла постановление «О переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области» (№ 2175). Как передает корреспондент unian.net, за данное решение проголосовали 267 народных депутатов. Постановлением предусмотрено переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

26 октября 2017 года депутаты Переяслав-Хмельницкого городского совета проголосовали за возвращение исторического названия городу - Переяслав. "Одобрить предложение общественного совета при исполнительном комитете Переяслав-Хмельницкого городского совета по возвращению городу Переяслав-Хмельницкий Киевской области исторического названия "Переяслав", - говорится в принятом документе.


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