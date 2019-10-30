Максим Винярский: Есть самый простой способ покончить с диктатурой 30.10.2019, 15:17

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Так когда-то рухнула и советская система.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский провел параллели между сталинским и лукашенковским режимами и рассказал, как добиться победы над диктатурой, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Активист выступил на одном из предвыборных пикетов в Минске.

- В 1937 году, в ночь с 29 на 30 октября в здании КГБ были убит цвет беларуской литературы и интеллигенции, - сказал Максим Винярский. - Более 120 человек пали жертвами сталинского режима только за одну ночь. Сколько потеряла беларуская культура и белорусский народ – оценить просто невозможно.

Такие репрессии были возможны только потому, что люди не сопротивлялись организованно. Если бы на самом деле существовали те самые тысячи заговоров, о которых говорили ЧК, НКВД, ОГПУ и прочие КГБ, советская система не устояла бы. Она не устояла бы, даже если бы люди просто отказывались ей подчиняться. Когда же это произошло – советская система в момент пала.

Лукашенковская диктатура ничуть не лучше – она держится просто на нашем послушании. Самый простой способ навсегда покончить с этой диктатурой – перестать ей подчиняться. Подчиняться законам, которые внутри каждого из нас и не соблюдать прихоти диктатуры. Говорить колхозной диктатуре «Баста!», каждый раз, когда мы с ней сталкиваемся. И тогда, такие страшные вещи, как ночь расстрелянных поэтов никогда больше не повторятся.