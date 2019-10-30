Полет над гнездом кукушки 3 30.10.2019, 15:28

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Ждем появления в жировках услуг «контрольный пролет квадрокоптера над балконом».

Какая у нас отрасль в стране главная, основная, фундаментальная? Конечно, ЖКХ. Заслуженно любима она народом. Бывало, получишь жировку - и глаза вспыхивают несказанной радостью. Раз уж мы ИТ-страна, именно ЖКХ должно быть примером в сфере инноваций, пишет «БелГазета».

Как сообщил 23 октября ИА «Минск-Новости» зампред Мингорисполкома Александр Дорохович, на вооружение предприятий столичного ЖКХ, включая ЖКХ Заводского района, поступили квадрокоптеры. Зачем коммунальщику квадрокоптер? Фигня вопрос: летательный аппарат «помогает быстрее и эффективнее обследовать труднодоступные территории города, такие как промзоны и заболоченные участки». Всюду, куда сам коммунальщик не отважится направиться, можно выслать квадрокоптер.

Зампред Мингорисполкома крайне одобрительно отозвался о такой технологии, как видеозапись собраний жильцов по вопросам текущего и капитального ремонта. Запилил видос, по окончании капремонта жильцы учинили майдан - опаньки, предъяви им все, что сами же говорили на начальной стадии!

И еще одна технология будущего, граничащая с фантастикой: Viber-чат для капремонта, включающий всех жильцов, представителей служб заказчика, подрядчика и технадзора. Хотя, если по уму, нужно еще модератора добавить - для минимизации ненормативной лексики в чате.

Отрадно, что наше ЖКХ идет в ногу со временем. Ждем появления в жировках услуг «контрольный пролет квадрокоптера над балконом», «стрим с общего собрания жильцов» и «модерирование Viber-чата по вопросу о прорыве канализации».