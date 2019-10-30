В Японии разработан передвижной дом для Антарктиды 30.10.2019, 15:38

Отдельные решения его конструкции будут использованы на Луне.

По замыслу его создателей, жилище для полярников создаст теплый комфорт на южном континенте, а отдельные решения его конструкции можно будет в будущем использовать на Луне. Что из этого получится, пока неизвестно, пишет «Популярная механика».

Новаторское жилище создано усилиями государственного института полярных исследований Японии, компании «Мисава» и японского агентства аэрокосмических исследований JAXA.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полярного института, дом представляет собой кубическую конструкцию контейнерного типа из блоков размером примерно 3х6 метров. Он устанавливается на полозья санного типа и далее передвигается по снегу на буксире у гусеничного вездехода. Дом из двух блоков имеет площадь около 33 квадратных метров.

Стены изготовлены из дерева и покрытия Galvalume, которое позволит выдерживать температуры до -45,3 градуса Цельсия и ветер со скоростью до 61,2 метра в секунду. Солнечные фотоэлектрические панели позволят накапливать энергию и тепло для обогревания помещения.

Тестирование полярного дома на санях будет проходить с февраля 2020 года на японской станции «Сёва» в Антарктиде, куда его доставит ледокол «Сирасэ» из Токийского порта.