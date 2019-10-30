Карманник 1 Игорь Яковенко

30.10.2019, 15:39

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Игорь Яковенко

О монетизации путинской политики.

Расхожая фраза «я политикой не интересуюсь» все больше приобретает бессмысленный характер. Поскольку путинская политика – это с каждым днем все больше про деньги. Только что арбитражный суд Москвы взыскал с Навального, ФБК и Соболь 88 миллионов рублей по иску пищевого комбината «Московский школьник», аффилированной с «кремлевским поваром» Пригожиным за видеоролик, в котором показано, как пригожинская компания травит детей тухлым мясом и консервами с червями. До этого «монетизацией протеста» успешно занимались ресторан «Армения», Московский метрополитен, полиция и другие структуры, взыскивающие с оппозиционеров десятки миллионов за «ущерб» от летних акций протеста и за «услуги», оказанные оппозиционерам в виде избиения дубинками, катания в автозаках и пр.

Примеру властей решили последовать российские операторы связи, которые написали правительству РФ письмо с просьбой частично компенсировать им затраты на реализацию «закона Яровой». В челобитной, подписанной компаниями МТС, Ростелеком, Вымпелком, Мегафон и некоммерческой организацией «Цифровая экономика», содержится нижайшая просьба субсидировать банки для выдачи кредитов операторам связи, чтобы те могли закупить оборудование, необходимое для хранения немыслимого массива информации в соответствии с требованиями «закона Яровой».

Правда, в отличие от исков к оппозиционерам, которым просто блокируют счета и грозят отнять квартиры, для того, чтобы получить что-либо с правительства РФ, надо быть Сечиным, или на худой конец Дерипаской. Операторы связи в этот круг избранных точно не входят. Поэтому пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков уже ответил приставучим связистам: «Письмо получили, предложение считаем нецелесообразным».

Затраты МТС на покупку оборудования для реализации «закона Яровой» составят 50 млрд рублей, Мегафон потратит «на Яровую» 40 млрд, а Вымпелком – 45 млрд. Нетрудно догадаться, что эти деньги будут изъяты из карманов пользователей услугами связи. То есть из карманов все тех же граждан РФ, которые, в конечном счете, оплачивают все политические фантазии Путина и его окружения.

Ударами по кошелькам населения России оборачиваются все без исключения внешнеполитические действия Путина. Экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР (Центра экономических и финансовых исследований и разработок) подсчитали, что из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, или около 3 тыс. руб. на человека в год. Это 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины — и соответствующий рост расходов на питание для тех, кто находится за чертой бедности. Вопреки надеждам и уверениям администрации президента и правительства РФ, продовольственные контрсанкции не позволили России развивать сельхозпроизводство и большинство позиций из списка санкционных товаров возместить не удалось. Зато от путинского продуктового эмбарго существенно выиграли Беларусь, Аргентина, Швейцария, Уругвай и Чили.

К депутатским и правительственным инициативам российская популяция относится в основном критически, а вот внешнюю политику Путина одобряет, мол, вернул уважение к стране, поставил там их всех на место. Причина такого одобрения – в отсутствии понимания причинно-следственной связи между тем, что Путин делает в телевизоре и содержимым кошелька каждого жителя Перми, Костромы или Омска. Путин объявил эмбарго, а у каждого из нас из кошелька исчезли три тысячи рублей. Национальный лидер в Сочи принял всю Африку и подарил местным царькам $20 млрд – пересчитайте свои деньги и оцените пропажу. Посчитайте, во сколько каждому из нас обходится спасение Асада, Мадуро, а также «русский мир» в Крыму, на Донбассе и вся эта безумная информационная война, которую за наш счет ведут Симоньян и Соловьев с Киселевым.

Лозунг «Путин – вор!» сегодня скандируют десятки, в лучшем случае сотни тысяч. Поскольку предметом расследований, как правило, являются размеры незаконно нажитого. Эти размеры впечатляют и вызывают праведный гнев у нескольких процентов населения, обладающих обостренным чувством справедливости. Ситуация изменится, когда люди начнут понимать, что жертвы воровства именно они, а воровством является вся политика Путина - и внутренняя, и внешняя.

Игорь Яковенко, blogspot.com