Ольга Николайчик: Я продолжаю агитацию 30.10.2019, 15:41

Активистов «Европейской Беларуси» незаконно лишили регистрации.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» и кандидат в депутаты «палаты представителей» Ольга Николайчик рассказала «Радыё Рацыя», почему не считает лишение ее регистрации законным.

Представительницу «Европейской Беларуси» Ольгу Николайчик, которая баллотируется в депутаты, лишили регистрации 25 октября, но она продолжает агитацию до сих пор.

- Я написала апелляцию на лишение регистрации, но ответа нет до сих пор. Я считаю, что лишение регистрации абсолютно безосновательное. Поскольку на мое обжалование никто не ответил, то формально продолжаю считать себя кандидатом в депутаты и веду агитацию. Стою на пикетах в Уручье, работаю с людьми, - говорит Николайчик.

- У властей было много претензий к вашей агитационной деятельности...

- Если разобраться, то все эти претензии незаконны. Например, говорят, что я заявлением про «колхозную диктатуру» оскорбила колхозников.. Абсурд какой-то! На самом деле я хотела донести до людей, что сегодня сельское хозяйство довели до такой степени, что коровы стоят чуть живые в некоторых хозяйствах. Так это наши руководители таким образом оскорбляют колхозы, а не я.

Возмутились чиновники и моими выступлениями об опасности Островецкой АЭС, которая вскоре заработает. Были претензии к тому, что стояла не в том месте у торгового центра, хотя именно охранники этого центра мне и не позволили агитировать там, где собиралась.

Одним словом, зацепки нашли, я была готова к тому, что агитацию не позволят. Сначала зарегистрировали, чтобы показать «демократичность» избирательного процесса, а сейчас же не хотят, чтобы люди слышали правду. «Демократия» закончилась. Правда, до тех пор, пока не получу официальный ответ на свою апелляцию, буду продолжать стоять в пикетах.