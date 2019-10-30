Почему Лукашенко «сел в лужу» со словами о медиках 3 30.10.2019, 16:00

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Обещание удержать специалистов в стране напомнило аналогичную историю о строителях.

Четыре года назад, посещая РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, Лукашенко говорил об огромных средствах, направленных в здравоохранение. А также о необходимости их эффективной отдачи, пишет «Солидарность».

Напоминал тогда правитель страны и о медицинских специалистах:

— Для меня важно было посмотреть на тех, кто здесь работает. Не важно, кто это — специалисты солидного возраста или молодежь, главное, чтобы мозги имели и могли работать. Я здесь увидел молодежь, у которой блестят глаза, и которая уже умеет работать. Это наше будущее, и это значит, что деньги вложены не зря.

Спустя несколько лет становится ясно, насколько эффективно и не зря были потрачены миллионы из бюджета. Вновь посетив центр, Лукашенко возмутился очередями на онкооперации: «По два-три месяца люди стоят».

При этом он заявил, что «не напрягается» из-за отъезда медиков из страны. И попутно упрекнул Польшу, которая готовится принять у себя белорусских врачей:

— Но если так развивается страна, чего тогда глаз положили на специалистов из Беларуси с этой «диктатурой»? Вы хорошо развиваетесь — пожалуйста, кормите своих врачей, пусть они лечат ваших людей. Нет, хотят, чтобы белорусские.

Сарказм сарказмом, но какое решение проблемы предлагают власти? По словам Лукашенко, в Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов за счет «создания необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы».

Красивые и правильные слова. Но как тут не вспомнить недвнюю историю о строителях, которых власти попытались удержать в стране тем же самым способом. Для того, чтобы узнать, что из этого вышло, достаточно зайти утром в посольство Литвы или Польши. И увидеть там сотни каменщиков, отделочников и плиточников, стоящих в очереди за рабочей визой. Или съездить в Копыль, Шарковщину или Глубокое. И спростить, куда едут на заработки мужчины трудоспособного возраста.

В одном правитель безусловно прав:

— Силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми.

Именно поэтому Польша и привлекает врачей из Беларуси, так как сами поляки едут работать туда, где больше платят. Но в отличие от белорусских властей польское правительство не пытается в первую очередь догнать зарплаты немецких или английских клиник. Поляки уже сегодня решают проблему нарастающего дефицита специалистов в том числе и за счет белорусов.

И большой вопрос — кто приедет лечить нас, когда наши врачи уедут за границу «немного поучиться»?