Самая маленькая кошка в мире стала звездой Сети 30.10.2019, 16:15

Размеры не мешают животному оставаться хищником.

В Сети появилось видео с самой маленькой в мире дикой кошкой. Ролик появился на официальной странице ВВС в Twitter, пишет korrespondent.net.

На кадрах запечатлена ржавая или пятнисто-рыжая кошка, обитающая в Индии и Шри-Ланке. Она является самой маленькой кошкой на континенте и претендует на звание таковой в мире.

Длина тела взрослой ржавой кошки от 35 до 48 см, длина хвоста от 15 до 30 см. Взрослая особь может весить от 900 граммов до полутора килограмм.

Кошка питается мелкими животными и насекомым: ящерицами и мышами. Сейчас они находятся на грани вымирания из-за изменения среды естественного обитания.

Уточняется, что редкое животное находится на грани вымирания. Насчитывается менее 10 000 взрослых представителей данного вида.