Россия обогнала мир по доле секретных расходов бюджета 30.10.2019, 16:22

«Государственной тайной» объявлен каждый шестой рубль в федеральной казне.

Россия продолжает увеличивать секретные расходы федерального бюджета, которые используются для финансирования гособоронзаказа и силовых ведомств.

В проект федеральной казны на 2020 год, который сейчас обсуждается в ГосДуме, правительство заложило 3,322 триллиона рублей закрытых ассигнований, отмечают в октябрьском «Мониторинге» экономисты Института Гайдара, пишет finanz.ru.

В режиме максимальной конфиденциальности, без публичного отчета по статьям, бюджет потратит 17% всех расходов, или каждый шестой рубль. Секретные расходы на 25% превысят ассигнования на поддержку национальной экономики (2,638 триллиона рублей), на 60% - все расходы на нацпроектам (2 трлн рублей), в 3,6 раза - сумму, заложенную на систему высшего образования (911 млрд рублей) и почти в 10 раз - расходы на охрану окружающей среды (348 млрд рублей).

В пересчете на размер экономики теневой бюджет составит 2,9% ВВП.

«Доля закрытых расходов в российском бюджете по-прежнему более чем на порядок превосходит аналогичные показатели государственных финансов в развитых странах», - констатирует Илья Соколов, ведущий научный сотрудник научного направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара.

Сложившаяся практика засекречивания расходов федерального бюджета предполагает «вольное» трактование статьи 5 закона «О государственной тайне», отмечает он.

Согласно закону секретность допускается лишь для расходов «в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму».

Но по факту заскречивается две трети расходов на силовой блок, следует из проекта закона о бюджете и заключения Счетной палаты.

Так, из общего финансирования «национальной обороны» (3,1 триллиона рублей) лишь 1,06 трлн приходится на открытые статьи, а оставшиеся 2 триллиона - на секретные.

Расходы на «национальную безопасность и правоохранительную деятельность», включающие в том числе бюджет полиции , Росгвардии и ФСБ, составляют 2,458 трлн рублей, из которых «открыты» 1,455 трлн рублей, а около триллиона - засекречены.

Наконец, порядка 100 миллиардов засекреченных рублей бюджет-2020 потратит по статье «общегосударственные вопросы», которая включает содержание аппарата чиновников и органов госвласти, а также научные исследования в государственных целях.